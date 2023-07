Programa Supera Estiagem entrega mais de 2,7 mil cestas básicas em Santa Maria e Candelária

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), deu continuidade à terceira etapa de entrega das mais de 37 mil cestas básicas do Programa Supera Estiagem, com duas novas ações nesta semana. Uma delas ocorreu em Santa Maria, na quinta (13/7), e a outra em Candelária, nesta sexta-feira (14/7). No total, foram distribuídas 2.790 unidades, que beneficiaram 26 municípios gaúchos. A nova etapa começou na terça (11/7), com a entrega de 825 cestas básicas em São Luiz Gonzaga, que atenderam também outras 11 cidades.

“Nossas ações buscam colaborar com as famílias que vivem em insegurança alimentar devido à estiagem que afetou nosso Estado”, explicou o titular da SAS, Beto Fantinel, durante a cerimônia de entrega em Santa Maria. “Dentro de um grande programa de enfrentamento às dificuldades provocadas pela falta de chuva, a SAS tem contribuído no que diz respeito ao combate à fome e à insegurança alimentar nos municípios atingidos”. A ação foi realizada no Centro Desportivo Municipal. Foram distribuídas 1.255 cestas básicas, que beneficiaram ainda outras 12 cidades: Júlio de Castilhos, São Sepé, Jaguari, Agudo, São João do Polêsine, Pinhal Grande, Ivorá, Cruz Alta, Toropi, Nova Palma, São Gabriel e Alegrete.

“Essa ação é muito importante para os municípios que foram atingidos pela estiagem e que, com certeza, passam por dificuldades e precisam ainda desse acompanhamento e desse auxílio”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Social de Santa Maria, João Chaves.

Em Candelária, foram entregues 1.535 cestas básicas, que atenderam também outros 12 municípios: Sinimbu, Passa Sete, Ibarama, Herveiras, Sobradinho, Rio Pardo, Vale Verde, Progresso, Vera Cruz, Venâncio Aires, Novo Cabrais e Fortaleza dos Valos.

“É muito importante essa ajuda da Secretaria de Assistência Social para a nossa população menos favorecida e com problemas provocados pela estiagem. A doação vai contribuir para a segurança alimentar do pessoal”, destacou o prefeito de Candelária, Nestor Ellwanger, presente no evento de entrega na cidade, que ocorreu na Rua Coberta.

Nessa terceira etapa, que segue até o dia 4 de agosto, serão distribuídas 10 mil cestas básicas a 100 municípios com o decreto de situação de emergência por estiagem homologado pelo governo do Estado. Ao todo, são 240 toneladas de alimentos. Durante os dois primeiros ciclos, realizados entre abril e junho deste ano, foram distribuídas 17.597 unidades a 118 cidades gaúchas, correspondendo a aproximadamente 422 toneladas de mantimentos.

Com ações organizadas de forma regionalizada, o programa Supera Estiagem prevê quatro etapas de entrega, com estimativa de conclusão até o final de agosto. O ranking das cidades para o recebimento das cestas básicas foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em seus territórios. Serão contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

As cestas básicas foram adquiridas com parte dos recursos repassados pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS), dentro do Movimento Rio Grande Contra a Fome. A distribuição dos alimentos é realizada pela SAS, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Combate à Fome (DSA), em articulação com os municípios beneficiados.