LGBT+ Turismo Expo 2023 terá apoio do Ministério do Turismo

Com a expectativa de receber mais de 500 agentes de viagens, a edição 2023 da LGBT+ Turismo Expo será realizada no próximo dia 20 de julho, no Rio de Janeiro, e contará com apoio do Ministério do Turismo. Considerado o maior evento B2B de turismo LGBT+ da América Latina, será o primeiro evento LGBTQI+ patrocinado pela Pasta.

A edição 2023 da LGBT+ Turismo Expo acontecerá no hotel Fairmont Copacabana, no Rio de Janeiro, em um dia todo de workshops, painéis de debates, palestras e networking. O evento contará, ainda, com uma área de exposição com 50 expositores, incluindo destinos nacionais e internacionais, hotéis, locadoras de veículos, seguros de viagens, operadoras de turismo e receptivos que buscam atender turistas do segmento LGBT+.

O evento ainda terá uma área exclusiva para profissionais de hotelaria, receptivo, bares, restaurantes e outros equipamentos que lidam diretamente com os turistas LGBT+, onde será ministrado o treinamento “Entender Para Melhor Atender”, uma capacitação sobre as boas práticas de atendimento ao público LGBTQIA+. O treinamento será apresentado por JP Polo e Fernanda Dias, dois profissionais especializados em Diversidade e Inclusão com foto no atendimento ao público.

“O apoio do Ministério do Turismo a este importante evento é um reconhecimento da importância deste público para a atividade turística e queremos, por meio da política pública implementada pelo Ministério do Turismo, assegurar o melhor atendimento aos nossos turistas. Uma das ações que corrobora com isso é a nossa publicação Como Atender Bem Turistas LGBTQI+, que foi atualizada recentemente”, afirmou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

O diretor do evento, Alex Bernardes, comemorou o apoio ao evento. “Estou muito feliz e honrado por ter sido escolhido como o primeiro evento de turismo LGBT+ no Brasil a ter o patrocínio do Ministério do Turismo, o órgão máximo do nosso setor. O trabalho que fazemos é sério, profissional, consistente e já era reconhecido por governos como os da Argentina, Colômbia, Uruguai, Portugal, Espanha, Reino Unido, entre outros. Mas para mim, faltava o mais importante, ter o reconhecimento do nosso próprio Governo. Foram anos esperando este momento e finalmente ele chegou”, celebra.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo