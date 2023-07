Busca por viagens nacionais aumenta 37% no primeiro semestre do ano

Um estudo feito pela Decolar.com, com base nas buscas de viagens nas plataformas de vendas, de janeiro a junho de 2023, mostram que as buscas de destinos nacionais aumentaram 37% no período, em comparação a 2022. Destinos como Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Seguro (BA), aparecem entre as preferências dos brasileiros que buscaram viagens no período.

Outras cidades brasileiras também conquistaram o interesse dos turistas, como Natal (RN) em Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e São Paulo. A diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar, Daniela Araujo, aponta que, “a preferência dos clientes vem sendo a compra de pacotes, pois ao adquirir a partir de dois produtos é possível obter uma economia de até 35% em relação à compra dos mesmos separadamente”. A pesquisa foi feita em relação aos produtos mais buscados, como passagens aéreas, hotéis e pacotes.

As grandes metrópoles brasileiras São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE) também foram os destinos mais procurados para compra de passagens, sendo que, São Paulo e Rio de Janeiro também foram preferência na procura por aquisição de reserva de hotéis.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo