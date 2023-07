Cataratas do Iguaçu estão entre as melhores atrações turísticas do mundo

O maior conjunto de quedas d’agua do mundo conquistou, novamente, destaque internacional. É isso mesmo, as Cataratas do Iguaçu conquistaram o 16º lugar entre os melhores atrativos do mundo. O reconhecimento foi feito pela plataforma de viagens TripAdvisor, através do prêmio Travelers’ Choice 2023 (Best of the Best). Além do atrativo brasileiro, o site destacou monumentos arquitetônicos históricos, lugares cheios de belezas naturais, atrativos como o Coliseu em Roma, Fontes de Dubai, Torre Eiffel em Paris e muitos outros.

“O Parque protege uma riquíssima biodiversidade, constituída por espécies representativas da fauna e flora brasileiras. Essa expressiva variabilidade biológica somada à paisagem singular de rara beleza cênica das Cataratas do Iguaçu, fizeram do Parque Nacional do Iguaçu a primeira Unidade de Conservação do Brasil a ser instituída como Sítio do Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO”, destaca o prêmio sobre as Cataratas do Iguaçu.

Localizada entre a fronteira do Brasil com a Argentina, as Cataratas deixam uma marca especial no coração de quem visita, além de registros impressionantes, seja no inverno, na primavera, outono ou verão. Em meio às 270 quedas d’água, a “garganta do diabo” reúne 14 cachoeiras e produz um “arco-íris eterno” entre suas quedas e nuvens.

A região possui a maior remanescente de floresta Atlântica da região Sul do país. O grandioso fenômeno natural, conquistou em 11 de novembro de 2011 a nomenclatura de uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza, representando a diversidade da fauna e flora brasileira.

AMÉRICA DO SUL– No ranking da América do Sul, o Brasil registrou 10 das “25 melhores atrações de 2023”. Em 1º lugar, representando o país, as Cataratas do Iguaçu (PR); em 2º lugar o Lago Negro (RS), decorando suas margens com árvores importadas da Floresta Negra da Alemanha; em 3º lugar, a Foz do Rio São Francisco, mostrando sua beleza com o encontro do rio com o mar em Piaçabuçu.

Além disso, na 5ª posição, as Dunas de Genipabu (RN) também conquistaram um lugar; na 7ª posição, o Corcovado no Rio de Janeiro; em 10º, a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo (RS); em 11º, a cachoeira Boca da Onça (MS); em 12º, o Parque Ibirapuera em São Paulo; em 14ª Paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Canela (RS) e; em 16º, o Jardim Botânico de Curitiba (PR).

Veja mais sobre esses destinos clicando AQUI .

RELEMBRANDO– Se destacando a anos no TripAdvisor, o Brasil já conquistou posições em diferentes rankings. Em 2023, a cidade do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) foram escolhidas pelos turistas como um dos “Destinos mais badalados do mundo” e um dos “Melhores destinos culturais”. As praias brasileiras também encantaram os “gringos”, destacando a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE) e a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro (RJ) “as 25 melhores praias do Mundo”.

TRAVELLERS’ CHOICE- A plataforma TripAdvisor é uma das principais avaliadoras de atrativos turísticos do mundo. O ranking é feito com base nas avaliações dos usuários do site e, anualmente, reconhece destinos, hotéis, atrações e restaurantes favoritos dos viajantes pelo mundo, com base em dados coletados durante os 12 meses do ano. O resultado do ranking leva em consideração a qualidade e quantidade de avaliações, e classificações dos viajantes.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo