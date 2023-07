MTur vai realizar o 3º Encontro do Fórum de Segurança Turística

O Ministério do Turismo (MTur) realizará, na terça-feira (18.07), o 3º encontro do Fórum de Segurança Turística – Fórum SEGTur. Com o tema “A importância da prevenção relacionada à defesa civil para o turismo”, o evento será realizado na sede do MTur, em Brasília (DF), das 14h às 17h, com possível transmissão ao público externo após realização da reunião. Além de representantes da Pasta, também estarão presentes gestores de diferentes instituições e de secretarias de turismo estaduais. O objetivo é debater o tema e trazer questões relacionadas ao eixo Defesa Civil, do Programa Turismo Seguro.

Durante o encontro, estarão presentes membros do Ministério do Turismo que compõem a Secretaria-Executiva; a Secretaria Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo; o Departamento de Planejamento, Inteligência, Inovação e Competitividade no Turismo; e a Secretaria Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo.

Além disso, o evento também receberá palestrantes, entre eles representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); da Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura de São Sebastião (SP); da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Fortalecer a segurança turística nos destinos brasileiros é essencial para que ampliemos o turismo nas nossas cidades. Por isso, é tão importante as ações do Fórum de Segurança Turística, pois é um momento em que são discutidas, por especialistas, ações e políticas públicas em prol do tema”, ressaltou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Confira o resumo da programação proposta:

14h às 14h05 - Abertura dos trabalhos pelo Coordenador do Fórum;

14h05 às 14h15 - Fala Institucional do Ministério do Turismo;

14h15 às 14h30 - Lançamento da publicação BID: “Caminhando para a resiliência no turismo: Gestão de crises e desastres”;

14h30 às 14h50 - Apresentação Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional sobre Defesa Civil;

14h50 às 15h20 - Apresentação sobre o Projeto Falésias

15h20 às 15h40 Apresentação de experiência municipal de destaque sobre defesa civil;

15h40 às 15h50 - Apresentação da Sobrasa;

15h50 às 16h - Discussão com participantes sobre ações de prevenção em defesa civil para melhoria da segurança turística (enviadas por mensagem);

16h às 16h10 - Fechamento dos trabalhos.

Para esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato com a Coordenação-Geral de Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo, pelo e-mail [email protected] .

SOBRE O FÓRUM- O Fórum de Segurança Turística foi instituído pela Portaria MTur nº 33, de 20 de outubro de 2021, alterada pela Portaria MTur nº 9, de 18 de maio de 2023, e visa a aumentar a sensação de segurança no turismo, a partir da integração de atores com competência sobre a matéria em diferentes níveis de atuação.

PROGRAMA TURISMO SEGURO- Desenvolver ações e políticas públicas para ampliar a sensação de segurança dos turistas no país é o objetivo do “Programa Turismo Seguro”, lançado pelo Ministério do Turismo e Embratur. A iniciativa, pioneira no país, contempla 59 ações divididas em sete eixos de atuação que envolvem a segurança pública, a prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, as relações de consumo no turismo, o transporte de turistas, a defesa civil, a vigilância sanitária e a comunicação positiva.

Entre as expectativas do Programa, está a contribuição para o posicionamento do Brasil como um destino seguro, a sensibilização dos diversos atores que contribuem para a segurança turística, a melhoria das relações de consumo do turismo e a troca de informações entre instituições com gerência sobre defesa civil.