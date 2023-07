MTur participa de capacitação para representantes de Instâncias Turísticas Regionais de Alagoas

O Ministério do Turismo (MTur) esteve em Alagoas, entre os dias 10 e 11 de julho, para realizar visitas técnicas e participar de um workshop para Instâncias de Governança Regionais de Turismo (IGRs) do estado. A iniciativa foi apresentada para sete regiões turísticas e teve como objetivo capacitar gestores públicos e privados sobre as ações para o tema regionalização. Entre os assuntos tratados estavam a Lei Geral do Turismo, Mapa e Regionalização do Turismo, e ações integradas ao Mapa, como Cadastur, Portal de Investimentos, Fundo Geral de Turismo e outras legislações pertinentes ao setor.

O Workshop faz parte do programa Escola do Turismo, do governo de Alagoas. O MTur foi representado pela coordenadora-geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo do MTur, Ana Carla Moura, que apresentou os programas, ações e estratégias de investimento da Pasta e esclareceu dúvidas de gestores estaduais e municipais. Além disso, também foi trazido aos participantes os avanços do Programa de Regionalização e temas a respeito do estado para o trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com as IGrs.

Além dos gestores, estiveram presentes empresários, presidente de conselhos municipais e de Instâncias de Governança Regionais, equipes técnicas das IGRs, estudantes de turismo, representantes da Secretaria de Turismo de Alagoas, entre outros.

“É muito importante que o MTur vá até as Instâncias Regionais, pois fortalecer a gestão regional é ampliar o turismo nos destinos, além de mobilizar a cadeia produtiva ampliando a independência das regiões, implantando ações de promoção e estruturação e fortalecendo as governanças e as políticas públicas regionais”, destacou a ministra do Turismo, a respeito da ação.

De fato, com o trabalho regional em Alagoas, avanços no setor foram feitos. Entre eles a criação, há cinco anos, de sete Instâncias, sendo seis delas já formalizadas (Caminhos das Águas, Cânions do São Francisco, Quilombo, Agreste, Costa dos Corais e Caatinga), demonstrando a importância do tema para o fomento do turismo no estado.

Entre os avanços no tema também estão a estruturação de produtos por parte das instâncias, o fortalecimento de parcerias pública e privada entre as IGRs, a captação de recursos por outras esferas, além da integração e ampliação do trabalho de forma integrada entre os municípios que compõem a região.

VISITA TÉCINCA– Além do workshop, na terça-feira (11.07) o Ministério do Turismo realizou reunião técnica com membros de conselho municipal de turismo e também viu de perto as ações de fomento para o turismo de algumas cidades que fazem parte do escopo das Instâncias, como Penedo, Piaçabuçu, Barra de São Miguel e Coruripe.