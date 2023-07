Itanhaém investe para se tornar um destino inteligente

Segunda cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1532, o município do litoral paulista abriga monumentos, construções históricas e sítios arqueológicos, tudo em meio à porção mais preservada de Mata Atlântica do Brasil. São tantos mangues, rios e córregos que a sua bacia hidrográfica tem o apelido de “Amazônia Paulista”. Como se isso não bastasse, Itanhaém tem 26 quilômetros de praias.

Com uma programação cultural e esportiva diversificada aliada às suas belezas naturais e muita história, Itanhaém ganha um aliado tecnológico para facilitar o acesso aos seus atrativos, comércio e serviços, gastronomia, rede hoteleira e rotas turísticas. Itanhaém está se posicionando como uma opção atraente para os turistas que buscam comodidade, interatividade e informações precisas durante sua visita.

“Essa iniciativa de transformar Itanhaém em um destino inteligente vem ao encontro da tendência global de usar a tecnologia para melhorar a experiência de moradores e turistas. A cidade busca se posicionar como um local moderno e atrativo, oferecendo comodidade e informações precisas para que moradores e visitantes desfrutem ao máximo da nossa cidade”, destaca o prefeito Tiago Cervantes.

Com o objetivo de oferecer uma experiência ainda mais completa, a cidade lançou recentemente o Guia Turístico Digital de Itanhaém, desenvolvido em parceria com a startup de tecnologia Destinos Inteligentes, que oferece uma série de funcionalidades que auxiliam moradores e viajantes a aproveitarem o que Itanhaém tem a oferecer.

Itanhaém Destino Inteligente

Uma das principais características do aplicativo é a disponibilidade de um mapa interativo, no qual estão disponíveis os pontos turísticos, praias, trilhas e demais atrações da região de forma prática e intuitiva. Tudo 100% geolocalizado, em dez idiomas, com descritivos, imagens ilustrativas, horários de funcionamento, formas de pagamento e demais informações.

O aplicativo ainda oferece informações históricas e curiosidades sobre a rica cultura e patrimônio de Itanhaém. Outra funcionalidade é a possibilidade de encontrar estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares e lojas, próximos à localização do usuário.

O aplicativo também disponibiliza informações atualizadas sobre eventos, festivais e atividades de lazer que estão acontecendo na cidade, permitindo aos usuários estejam sempre informados sobre as opções de entretenimento disponíveis.

“A parceria com Destinos Inteligentes vai auxiliar, por meio da tecnologia, moradores e visitantes a aproveitarem o que a nossa cidade tem a oferecer. Ao reunir em um único lugar todas as informações do setor do turismo, programação cultural e eventos da cidade, o app oferece aos usuários uma plataforma organizada”, explica o secretário de Turismo de Itanhaém, Rodrigo Zanella.

O usuário também pode saber quais locais são aptos a receber pessoas com deficiência (PCD) e mobilidade reduzida e pet friendly. Além de poder escolher os destinos por áreas de interesse, como: Cultura, Sol e Praia, Religioso, Ecoturismo, Esportes, Náutico, Gastronômico, Pesca, Compras, Entretenimento e Lazer, criando uma lista de locais favoritos.

“Com a utilização do aplicativo podemos disponibilizar essas informações não somente ao turista, mas também aos moradores, que passam a ter acesso a um guia digital atualizado contendo opções de bares, restaurantes, rotas de lazer, além de passeios e o calendário completo de eventos da cidade” , explica o secretário Rodrigo Zanella.

Sistema Completo de Gestão Turística

As informações contidas no Guia Turístico Digital de Itanhaém são fruto do trabalho da Prefeitura de Itanhaém, por meio da Secretaria de Turismo, com o apoio do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e integram o Sistema de Gestão Inteligente do Turismo.

Em tempo real, os gestores públicos de Itanhaém têm acesso a todo o inventário turístico da cidade, a quantidade de leitos disponíveis, os empregos diretos e indiretos, podem acompanhar o fluxo de turistas, ter acesso a estudos de demanda para identificar sua vocação turística, estatísticas de busca do usuário, emissão de relatórios periódicos, informações fundamentais para valorizar o comércio e os serviços locais (trade) e embasar políticas públicas e muito mais.

Com essas informações em mãos, a plataforma se torna mais uma ferramenta na elaboração de políticas públicas de fomento à atividade turística e para ampliar as perspectivas de novos negócios no município.

Destinos Inteligentes

A Destinos Inteligentes é uma empresa especializada em Turismo, de inteligência e soluções tecnológicas que já está em operação em 49 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará.

“Nosso objetivo é revolucionar a experiência do turista e consequentemente a gestão do turismo no Brasil, trazendo soluções tecnológicas para que os municípios, circuitos, consórcios, regiões, distritos e estados possam desenvolver toda a sua capacidade de fomentar a cadeia do turismo, com inteligência de dados, planejamento e muito trabalho. O Brasil tem um potencial turístico formidável, precisamos transformar esse potencial em realidade”, destaca o CEO da Destinos Inteligentes, o montanhista Rodrigo Raineri.