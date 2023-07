Reúna a família e venha descobrir os destinos do Brasil

Chegou o momento mais aguardado para o início do segundo semestre do ano, as férias escolares. Seja no frio ou no calor, na serra ou no mar, em um hotel fazenda ou mesmo em um parque aquático, o mês de julho traz boas oportunidades para desbravar o Brasil. Por isso, o Ministério do Turismo separou opções de paisagens e aventuras emocionantes para tornar suas férias de julho verdadeiramente inesquecíveis.

Veja alguns destinos abaixo:

PARQUES– Entretenimento à vontade e ótimas opções para se divertir. Estamos falando dos parques temáticos do país, que reúnem milhares de pessoas durante o ano. Conhecido pelas cores vivas e agitação, o Beto Carrero World possui a estrutura de uma cidade e uma variedade de brinquedos para todas as idades.

Apesar do inverno, o parque proporciona atrações para todas as temperaturas. Para os interessados em adrenalina e muita bagunça, o rebuliço presente na área temática Cowboyland desafia a gravidade com voos acrobáticos pelo ar. Já o Firewhip, a primeira montanha invertida do Brasil, deixa os turistas literalmente pendurados em um voo sobre lagos e cachoeiras.

Ainda em busca de mais adrenalina, o parque possui a Big Tower, que chega a alcançar 100 metros; o Star Mountain, uma das maiores montanhas-russas da América latina; o Madagascar Crazy; o Barco Pirata e muito mais. O parque também oferece shows incríveis sobre o mundo da fantasia, mergulhando no universo Madagascar, batalhas medievais com cavaleiros de Excalibur, espetáculos circenses e muito mais.

Em Foz do Iguaçu (PR), o Dreams Park Show estende seu horário de funcionamento, em julho, e fornece combos para toda a família. O Park viaja no tempo e cria uma vivência de perto com as grandes aves de rapina em meio a natureza, incluindo shows, estátuas de cera de personagens e celebridades famosas, réplicas de dinossauros em tamanho real e muito mais. Também vale a pena dar uma conferida na beleza inigualável das Cataratas do Iguaçu, que proporcionam uma experiência inesquecível e fotos imperdíveis.

No Rio Grande do Sul, mais precisamente em Gramado, a Snowland possui a maior montanha de neve do Brasil. No local, é possível deslizar pelo gelo, descer a montanha de neve em família e, ainda praticar esportes como o snowboard e esqui. E não para por aí, o parque apresenta shows com muita magia e emoção na pista de gelo, castelo decorado para as crianças menores, aulas de esqui e snowboard, ice motion, área kids, jogos e muito mais.

PRAIAS– Brincar na área, pegar ondas, mergulhar no mar, correr sem parar, tudo isso é possível nas praias do Brasil. Na Bahia, a praia do Portinho (na vila da Praia do Forte) possui um mar tranquilo e diversos bares e restaurantes ao redor. O local também é palco de famosas celebrações religiosas e festas tradicionais.

O turismo também é educação. Por isso nas proximidades da Praia do Forte (BA), o Projeto Tamar não pode ficar de fora do seu roteiro. No local os visitantes podem conhecer espécies de tartarugas marinhas, em conservação, no seu habitat natural. É possível ainda assistir a palestras e aprender sobre a vida marinha das tartarugas e interagir com os animais, aproximando toda a família em uma experiência sobre a vida marinha.

Destino número um em procura para as férias de julho, de acordo com levantamento da Azul Viagens, Porto de Galinhas (PE) é o lugar ideal para aproveitar com a família. O balneário oferece uma praia enorme e uma extensa faixa de areia.

Certificada pelo Projeto Bandeira Azul, a Praia da Lagoinha em Bombinhas (SC), é famosa pela prática de esportes. A família pode escolher entre o futebol, surf e beach Tennis, aproveitando de uma bela paisagem e uma maré tranquila. As férias em Bombinhas também são ótimas para atividades como trilhas, passeios, Standup Padlle, natação, mergulho livre, Snorkeling e outros.

CULTURA E HISTÓRIA– Que tal um pouquinho de arte e cultura nessas férias de julho? Se a sua família está procurando atrativos para conhecer mais a história do país, São Paulo é repleto de museus, teatros, música e arte. O Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência e a Estação da Luz ajudam a contar parte das memórias do Brasil e trazem uma imersão cultural pelas origens do país.

Falando em origens, Ouro Preto (MG) carrega uma bagagem de construções históricas e uma arquitetura de tirar o fôlego. As ladeiras da histórica cidade, no interior, narram muitos fatos importantes, cenário da Inconfidência Mineira. A cidade que antes se chamava Vila Rica abriga obras barrocas do artista Aleijadinho e construções do século XVI. Em 1980, a Unesco tombou a cidade como Patrimônio Histórico da Humanidade.

DICAS- Férias é sinônimo de diversão, mas também é importante saber aproveitar de maneira segura e organizada. Esteja sempre identificado, a documentação da família auxilia os turistas a manter a segurança em imprevistos ou em necessidades médicas. Podem ser levados documentos de identificação como identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte ou cópias autentificadas destes documentos, se aplicando também para adolescentes maiores de 12 anos.

Ao viajar de carro, considere um meio de locomoção seguro e legal, com todos os requisitos de revisão “ok”. Para aqueles que optarem por uma viagem de avião, compre as passagens com tempo e opte por chegar no aeroporto ou rodoviária com antecedência para evitar imprevistos. Essas e outras dicas podem ser conferidas nas Cartilhas do Consumidor Turista, disponível AQUI .