Angra dos Reis (RJ) terá R$ 5 milhões do MTur para construir de centro de qualificação

Para incentivar a qualificação dos profissionais de turismo, o Ministério do Turismo investirá mais de R$ 5 milhões na construção de um Centro de Qualificação Profissional de Gastronômica, Hoteleira e Turismo no município de Angra dos Reis (RJ). O novo equipamento da cidade terá o objetivo de promover a geração de empregos, inclusão social e incentivar a qualificação.

A obra é voltada para moradores da região interessados em estudar as áreas de hotelaria, gastronomia e turismo. O centro contará com ambientes destinados ao ensino, banheiros, auditório, área de alimentação, espaço administrativo, depósito, sala de segurança, sala de professores, entre outros compartimentos que se façam necessário para suprir as necessidades dos estudantes.

“A qualificação no município trará novas oportunidades para a população. Com o investimento em qualificação, conseguiremos ampliar e melhorar o atendimento, consequentemente atraindo mais turistas e promovendo o município”, afirma a ministra do turismo, Daniela Carneiro.

ANGRA DOS REIS– Fundada em 1502, Angra dos Reis é um dos grandes patrimônios naturais do Brasil. Com uma população estimada de 167.418 (IBGE 2022), o município do Rio de Janeiro apresenta 97 ilhas, belezas naturais com atrativos ecológicos, águas cristalinas e patrimônios históricos que representam a colonização do país.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo