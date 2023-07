MTur destina mais de R$ 5 milhões para infraestrutura turística de cidades no Rio Grande do Sul

Municípios do Rio Grande do Sul, estado que tem o segundo maior índice de atividades turísticas do Brasil de acordo com o IBGE, receberão mais de R$ 5 milhões do Ministério do Turismo para melhorar a infraestrutura turística. Com os recursos, os municípios de São Vicente do Sul; Imbé; Encantado e Balneário Pinhal, poderão estruturar seus equipamentos e atrair mais visitantes. Todos os recursos serão repassados para a Caixa Econômica Federal que encaminhará os valores conforme o andamento das obras.

A estruturação de destinos é prioridade do Ministério do Turismo, sendo fundamental para o desenvolvimento turístico local. Os investimentos do Ministério do Turismo representam um significativo potencial para impulsionar o crescimento econômico, gerar empregos e aumentar a atratividade das regiões para os visitantes. “Uma infraestrutura bem planejada e organizada atrai mais visitantes e ajuda a proporcionar uma experiência positiva para o turista, estimulando o desenvolvimento econômico e a geração de emprego local”, destaca a ministra.

Conheça mais sobre os destinos:

CRISTO PROTETOR ENCANTADO– O monumento, localizado no município de Encantado, já recebeu mais de 190 mil visitantes de 140 países. Com o recurso de R$ 4.977.490,00, a cidade investirá na modernização e requalificação do Mirante do Cristo Protetor, com pavimentação do seu acesso e construção de infraestrutura. O cristo possui 43,5 metros, 1.712 toneladas e foi construído totalmente com colaborações da comunidade. A obra proporcionará um pórtico, pavimentações, rampas de acessibilidade, sanitários, iluminação, playground, melhorando a recepção e condução, com novas experiências, promovendo qualidade de vida para os turistas.

SÃO VICENTE DO SUL– Conhecido como a terra doce do centro oeste gaúcho, o município de São Vicente do Sul terá R$ 258.236,00 para a revitalização da infraestrutura de acesso a Praça Borges de Medeiros. O investimento trará conforto, segurança e fortalecimento para o turismo local. O município possui grande potencial de desenvolvimento turístico e realiza grandes eventos como a Feira Estadual de Comércio da Batata-Doce (FECOBAT), Carnaval de Rua Fora de Época e semana farroupilha e bailes de kerbs. A região é local de passagens de viajantes, sediando o Campus do Instituto Federal Ferroupilha.

IMBÉ– Investindo do litoral norte do estado gaúcho, o Ministério destina R$ 258.236,00 para a construção da praça no município de Imbé. O município possui festividades famosas, como Est. Verão, Rodeio de Imbé, Festa da Anchova e Frutos do Mar, Barra Motos, Natal e Reveillon.Durante o verão, Imbé está acostumado a receber milhares de visitantes. Por meio da obra, será possível fornecer mais um espaço de lazer, melhorando a infraestrutura turística do local. O município possui 11 km de praias, com uma orla bem agitada que atrai diversos surfistas ao longo da temporada. Na região se concentram quiosques para saborear petiscos na praia e o calçadão beira mal é recomendado para caminhadas e prática de exercícios.

Visando a implementação de ações de gestão responsável, o município já participou de oficinas do projeto “Brasil essa é a Nossa Praia”, onde os gestores locais receberam assessoria técnica na elaboração de Planos de Gestão Integrada da Orla e orientação para destinos turísticos quanto à implementação de ações de gestão responsável, incentivando a adoção de boas práticas em sustentabilidade por gestores públicos, comunidade local e turistas.

BALNEÁRIO PINHAU– Pertencente a "Fazenda das Cidreiras", terras recebidas da Coroa Portuguesa em 1767, Balneário Pinhal abrange 8 km de orla marítima, com dunas a beira mar. Com o objetivo de melhorar a estrutura turística do local, o MTur destina R$ 287.306,00 para a reforma e construção da infraestrutura na Praça Valdi Paulo Radde.

Por meio da obra, o município espera um aumento significativo do público visitante, fomentando o turismo acessível e, por consequência, o comércio local. Como principais eventos, a cidade destaca o Verão com Ação e Emoção e o Feira do Mel e do Doce (FESTIMEL).

