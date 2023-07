Ministério do Turismo facilita acesso a crédito do Fungetur

As empresas do setor de Turismo contarão com novas facilidades para acessar os recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur). Isso porque, o Ministério do Turismo publicou portaria, nesta quarta-feira (05.07), ampliando o valor de financiamento de bens de capital e de capital de giro, e o prazo de carência e amortização das linhas de financiamento do Fundo. O documento altera a Portaria MTur nº 666, de 25 de setembro de 2020 vigente até o momento.

Veja portaria aqui

A partir de agora, o valor financiável para as linhas de financiamento para aquisição bens de capital e capital de giro foi ampliado para até R$ 15 milhões. Já o prazo de carência solicitado para a linha de aquisição de bens de capital, subiu de 12 para 30 meses e o prazo para amortização das linhas de financiamento para bens dobrou: de 60 para 120 meses.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, esclareceu que entre outros benefícios, as alterações vão auxiliar na oferta de produtos turísticos com capacidade para impactar fluxos turísticos em todo o país. “Essas mudanças darão fôlego financeiro aos empregados do setor, que poderão ampliar seus serviços e a capacidade turística. O Turismo segue crescendo e essa nova medida dará continuidade aos bons resultados, que já estamos registrando neste ano”, disse a ministra.

Além desses benefícios, a medida possibilitará um retorno financeiro necessário e suficiente para a quitação dos investimentos feitos com a compra de equipamentos turísticos, os quais precisam de um prazo de tempo razoavelmente grande para sua realização.

Outro ponto positivo será a melhora no ambiente de negócios do setor turístico nacional em função da facilitação do acesso ao crédito, o que pode alavancar empreendimentos que geram trabalho e renda para milhares de trabalhadores brasileiros.

Recentemente, o Fungetur liberou mais de R$ 56,4 milhões em crédito para o setor turístico. O montante poderá ser disponibilizado para a realização de obras, capital de giro e aquisição de máquinas e equipamentos turísticos. Os interessados poderão solicitar o recurso por meio de três instituições financeiras do país: o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Agência de Fomento de Goiás e o BADESUL.

EM 2023- Entre janeiro e junho deste ano, o Ministério do Turismo já disponibilizou mais de R$ 200,2 milhões em 380 contratos ativos. O destaque vai para os estados da região Sul que, juntos, contrataram mais de R$ 155,4 milhões. Sobre o porte das empresas com contratos ativos, a maioria corresponde às micro e pequenas empresas – 89%.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo