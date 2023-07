Três praias brasileiras certificadas pela Bandeira Azul estão entre as dez melhores da América Latina

Ponta de Nossa Senhora do Guadalupe em Salvador (BA). Foto: Ana Paula Pinto / Prainha do Rio de Janeiro. Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro / Praia do Peró em Cabo Frio (RJ). Foto: Gustavo Messina

Com uma extensa costa litorânea, o Brasil oferece uma diversidade de praias que segue encantando e fazendo sucesso pelo mundo. Um recente estudo divulgado pela Rede Proplayas revelou que entre as dez melhores praias da América Latina, quatro são brasileiras, e, três delas estão certificadas pelo Programa Bandeira Azul.

A praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada em Salvador (BA), conquistou o troféu de bronze, ocupando o terceiro lugar do ranking; a Prainha no Rio de Janeiro, está no sexto lugar; a Praia do Peró em Cabo Frio (RJ), ficou com a sétima posição e a Praia do Sargi, em Uruçuca (BA), ocupa o oitavo lugar da lista. Todas, exceto a Praia do Sargi, têm o selo de certificação Bandeira Azul.

Conheça um pouco mais das praias destacadas no estudo:

PONTA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (BA)– As águas cristalinas da praia da Ponta de Nossa Senhora impressionam a todos os visitantes. Localizada entre o Morro de Nossa Senhora de Guadalupe e o Outeiro dos Carneiros, a praia tem uma grande faixa de mata nativa ao redor, atraindo visitantes com sua maré calma, águas mornas e adequadas para o banho, pesca, mergulho e outros esportes náuticos.

A praia está situada em uma área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP), na Baía de Todos os Santos. Durante as temporadas de verão, a praia consegue reunir até a 4 mil visitantes em um final de semana. Há alguns metros, é possível acessar o mirante, que proporciona uma das mais belas vistas da Baía de Todos os Santos.

PRAINHA (RJ)– Com uma paisagem de tirar o folego, a Prainha (RJ) possui 700 metros de extensão de areia e mar com ondas que atraem surfistas do mundo inteiro. A praia conta com um visual incrível, cercada de morros cobertos por Mata Atlântica e ainda um clima de calmaria e tranquilidade. Para completar, ao final da tarde, é possível apreciar o pôr do sol por entre as montanhas.

Certificada pela Bandeira Azul, a praia possui segurança, mobilidade e acessibilidade. Além disso, a Prainha também é super visitada pelos aventureiros. Possui uma trilha nível 2, onde o turista consegue percorrer 130 metros (em cerca de 30 minutos) e desbravar as belezas da região até o Pico do Caeté.

PERÓ (RJ)– Marcada pelo pouco movimento, a Praia Peró é ideal para quem busca por tranquilidade. Localizada a 10km de Cabo Frio (RJ), os turistas se impressionam com a beleza das águas cristalinas e a temperatura das águas, que é bem “quentinha”. A praia proporciona também opção para surfistas, com ondas que podem chegar a até 2 metros. Para aqueles que gostam de águas tranquilas, a praia oferece os pontos de calmaria, já que a as ondas variam ao longo da costa.

A região é cercada pelas Dunas do Peró, com uma natureza endêmica (espécie rara de vegetal) pertencente ao Parque Estadual da Costa do Sol. As Dunas são uma das maiores do Sudoeste do país, favorecendo a prática do sandbord, um esporte que envolve descer as dunas de areia em uma prancha.

PRAIA DO SARGI (BA)– Além das praias certificadas pela Bandeira Azul, a Praia do Sargi em Uruçuca (BA), também recebeu reconhecimento no ranking. Sargi tem 4,5 km de extensão e possui uma área deserta, plana, com muitos coqueiros, e ainda uma ligação com o Rio Sargi.

MÉTODO DA PESQUISA– A Proplayas é uma plataforma de intercambio colaborativo de gestão e cerificação de praias, presentes em 17 países da América Latina e na Península Ibérica. A escolha das praias foi feita com base em métodos científicos que envolvem a qualidade da água e da paisagem, infraestrutura, acessibilidade, qualidade da água e turismo sustentável.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo