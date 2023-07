MTur destinará mais de R$ 24 milhões para construção de Centro de Eventos Indígenas em Roraima

A população de Boa Vista (RR) terá, em breve, o primeiro Centro de Eventos Indígenas do estado. Isso porque o Ministério do Turismo irá destinar mais de R$ 24,8 milhões para a construção do novo espaço, que terá o objetivo de ampliar o turismo cultural na região. Além disso, o prédio ajudará na criação de uma rota de atrações culturais, fomentando o comércio local e os incentivadores do turismo. Os recursos serão pagos pelo MTur, de acordo com a apresentação das mediações dos serviços junto à Caixa Econômica Federal.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, destacou a importância da valorização e da promoção da cultura indígena, além do papel significativo do Turismo no desenvolvimento econômico da região. “Essa obra irá proporcionar um espaço adequado para que as comunidades indígenas possam compartilhar sua cultura, tradições e conhecimentos com os visitantes, ao mesmo tempo em que gera oportunidades econômicas e fortalece o turismo sustentável na região. Acreditamos que essa iniciativa contribuirá para a preservação e valorização da diversidade cultural do Brasil, além de promover um turismo mais inclusivo e consciente”, disse.

Quando pronto, o Centro de Eventos Indígenas terá um papel fundamental para proporcionar um lugar de interação, capacitação, ensino e celebração da diversidade cultural. O espaço também será um importante vetor de desenvolvimento econômico, já que serão realizados eventos para apresentar a cultura e artesanatos indígenas, proporcionando qualidade de vida aos povos da Amazônia Legal brasileira e fortalecendo a cultura.

ESTRUTURAÇÃO DOS DESTINOS– As obras de infraestrutura turísticas pelo país são algumas das principais ações desenvolvidas pelo Ministério do Turismo, especialmente com a retomada das obras paralisadas. Elas representam investimentos significativos que, quando concluídos, terão o potencial de impulsionar o crescimento econômico, gerar empregos e aumentar a atratividade das regiões para os visitantes.

Além disso, a retomada dessas obras demonstra um compromisso sério com o desenvolvimento do turismo e envia um sinal positivo para investidores e empresários, incentivando a participação de toda a cadeia turística. A infraestrutura adequada é essencial para oferecer uma experiência turística de qualidade, garantindo segurança, conforto e acessibilidade nos destinos. Portanto, a retomada dessas obras é fundamental para fortalecer a competitividade do país como destino turístico e para promover o desenvolvimento sustentável do setor.

