Ministra Daniela Carneiro é homenageada com prêmio dedicado a mulheres do Turismo

Uma das novidades da edição da Expo Turismo Goiás, que acontece nos dias 07 e 08 de julho, em Goiânia, é o lançamento do prêmio Amelia Earhart Mulheres do Turismo, uma homenagem as mulheres no setor. E nesta terça-feira (04.07), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi a primeira mulher a receber a honraria. A entrega foi feita pela secretária de Turismo de Pirenópolis e diretora da Anseditur, Vanessa Leal, a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV/GO), Eliene Meireles, e a Diretora da RP Influencer Travel, Rosângela Vieira Páscoa.

A missão do evento, que está em sua terceira edição, é gerar negócios e conectar profissionais de turismo a marcas, destinos e a pessoas dispostas a contribuir, em conjunto, para o desenvolvimento do turismo no estado de Goiás e em toda a região Centro-Oeste. São esperados 2,5 mil participantes e 120 expositores.

“Fico muito honrada em receber esse reconhecimento por todo o trabalho que vem sendo feito. Somos 54% da força de trabalho no turismo, mas ainda estamos em poucos espaços de decisão e trabalhamos para reverter essa realidade. Sou apenas a segunda mulher a ocupar o cargo em 20 anos”, comentou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Segundo Vanessa Leal, a premiação visa homenagear e consagrar mulheres que fazem o turismo acontecer em todo o Brasil e está em consonância com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

“Sabemos que o turismo é feito por várias mulheres guerreiras que rompem barreiras, traspõem limites e seguem abrindo espaços e nosso desejo é que este prêmio rememore o quão corajosa a senhora é, e a inspire a seguir lutando pelo turismo”, finalizou a secretária.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo