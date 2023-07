Florianópolis é sede do maior evento de cervejas do Brasil

Foto: Divulgação

Durante uma semana, a Capital catarinense recebe entusiastas, produtores e especialistas para premiar a bebida

Seja IPA seja Pilsen. Das mais frutadas às mais amargas. Independente da preferência, é possível achar uma cerveja que se encaixe no seu gosto para tomar nos famososhappy hoursapós o serviço ou, ainda, celebrar em família. A bebida popular, além do seu espaço nas mesas dos brasileiros, também ganha destaque no Brasil Beer Cup, concurso que avalia cervejarias – na edição de 2023, que será realizado em agosto em Florianópolis, Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

O fato do Brasil ocupar a 3º posição entre os países que mais consomem a bebida fermentada com leveduras, atrás apenas da China (1º) e Estados Unidos (2º), impulsiona para que o evento receba candidaturas de cervejas artesanais de todo o mundo. Além disso, o país também é o 3º quando falamos de produção. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o estado catarinense possui o maior número de cervejarias por habitante.

Entre seu apelo popular e seu impacto econômico, o Brasil Beer Cup visa fortalecer esse mercado e a potência nacional que as cervejas brasileiras possuem. O período de inscrições encerrou no dia 30 de junho e, entre os dias 7 e 11 de agosto, as amostras serão avaliadas. Pela primeira vez nesse tipo de evento a nível mundial, o concurso terá um time técnico formado, em sua maioria, por mulheres.

Brasil Beer Cup em 2022

Na edição passada foram mais de 1.700 cervejas inscritas, tanto nacionais quanto de países como Alemanha, Argentina, Chile e Uruguai. Todos territórios amplamente famosos pela sua produção e consumo.

O evento anual promove o reconhecimento de cervejas artesanais divididas em três categorias: ouro, as melhores em característica de estilo, mantendo o equilíbrio entre sabor, aroma e aparência; prata, aquelas com os principais parâmetros da divisão; e bronze, que apresenta estilo, porém ainda peca em sabor, aroma e aparência.

Conheça o Beer Summit: maior congresso cervejeiro

Além do concurso, Florianópolis também receberá o congresso Beer Summit, no dia 25 de agosto. Sendo uma das maiores conferências no setor, ele será presencial e contará com palestrantes de todas as partes do mundo para abordar sobre diversidade, equidade e inclusão; negócios, marketing e empreendedorismo;sommelieria, estilos, serviço e harmonização; matérias primas, processos e inovação; e tecnologia e ciência cervejeira. Os principais nomes da cervejaria para ensinar e compartilhar sobre o assunto com os interessados.

O evento contará com a Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina como parceiro e promete alavancar ainda mais o turismo na região. Todas as informações, incluindo a programação completa do Beer Summit, podem ser conferidas no site: https://www.beersummit.com.br/