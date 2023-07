No acumulado do ano, Turismo tem o melhor faturamento desde 2015

De janeiro a abril, o Turismo brasileiro já faturou R$ 73 bilhões, valor 15,8% maior do que o registrado no mesmo quadrimestre de 2022. O montante é o maior já contabilizado no período dos últimos 8 anos, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Só no mês de abril, o setor angariou R$ 17,6 bilhões, número 9,8% maior do que o do ano passado.

Segundo a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o dado só confirma que o Turismo brasileiro está forte e que pode registrar, até o fim do ano, um dos melhores faturamentos de sua história. “Esse panorama promissor reflete não apenas a volta da confiança dos nossos viajantes, mas também o empenho de todos os envolvidos no setor em proporcionar experiências memoráveis. O turismo brasileiro segue firme e forte, pronto para encantar e surpreender aqueles que escolhem desbravar nossas terras”, pontuou.

Entre os setores que lideraram o faturamento do Turismo, destacam-se o aéreo, com um montante no valor de R$ 5,6 bilhões, alta de 18,1% em abril; e as atividades culturais, recreativas e esportivas, que registrou o valor de R$ 1,3 bilhão, crescimento de 12,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. O segmento de Alimentação e Alojamento também teve um aumento no período: foram 6,9% a mais do que o registrado no quarto mês de 2022, chegando a R$ 5,05 bilhões.

Ainda de acordo com o estudo da FecomercioSP, as viagens a negócio e de lazer também se destacaram. A primeira teve alta de 29% nos quatro primeiros meses do ano e foi responsável por quase metade (45%) do valor arrecadado no período. Segundo a entidade, a estimativa é de que o setor siga dessa forma, devido à redução na inflação, melhora do mercado de trabalho e uma redução de juros que está prevista para acontecer em breve.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo