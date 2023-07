Festividades do mês de julho aquecem o inverno

Sabores, cultura, música e dança, esses são apenas alguns dos atrativos presentes nos eventos divulgados pelo Calendário de Eventos do Ministério do Turismo (MTur), no mês de julho. Durante essa temporada de inverno, acontecerão 191 eventos pelo Brasil, entre festivais gastronômicos, festas populares e muita diversão. Clique AQUI e veja mais.

O Calendário de Eventos é uma plataforma que divulga todos os eventos do país, de forma gratuita, fácil e rápida. Se a sua cidade ainda não possui um evento cadastrado no site, não se preocupe, basta acessar o formulário, disponível AQUI , e informar os dados solicitados, fornecendo informações sobre o evento, como solicitante, estado, categoria, datas e um pequeno texto descrevendo o evento.

Para realizar o cadastro é preciso que o gestor estadual ou municipal cadastre seu evento na plataforma fornecendo todas as informações necessárias. Em caso de dúvidas, o MTur disponibiliza um manual, para facilitar a compreensão, clique AQUI e acesse.

Confira alguns dos principais eventos de julho:

GASTRONOMIA– O inverno, muitas vezes, desperta diversos sentimentos. Essa época, traz aconchego com roupas quentinhas e sabores que aparecem para encaixar perfeitamente nos dias frios. Exemplo disso é o Festival Sabores da Colônia que reúne aromas e sabores característicos de Nova Petrópolis (RS). Até o dia 9 de julho, os turistas podem se deliciar com produtos coloniais e itens da gastronomia típica. O festival promove uma experiência imersiva completa pela gastronomia regional, com pães e cucas assados na hora, espaços das cervejarias e, o protagonismo das agroindústrias, que irão comercializar seus deliciosos produtos coloniais.

Misturando sabores da Serra da Mantiqueira paulista, Serra da Bocaina, Vale Histórico e Sul de Minas Gerais, o Festival Gastronômico Sabores da Montanha apresenta 67 restaurantes e similares de 27 municípios paulistas e mineiros que se inscreveram para participar do evento até o dia 30 de julho.

Afinal, o que combina melhor com o frio, do que um “cafezinho”? Juntando música, gastronomia e arte, o Festival Café Cultural oferece o melhor dos sabores do café, além de celebrar as tradições de Taquaritinga do Norte (PE). O evento ocorre até 9 de julho.

FESTIVAIS– Celebrando a cultura nativa na região dos Tapajós, o Festival do Piau e Aracú apresenta rituais, danças, evoluções, contos e lendas do imaginário caboclo. A festa acontece entre os dias 7 e 8 de julho, na comunidade de Barreiras, distante 80km do município de Itaituba (PA). No evento, acontece uma tradicional disputa entre os simpatizantes dos “Cardumes” dos peixes Piau e Aracú, que tem como palco o peixódromo, local da apresentação.

No Brasil também temos um pouco da cultura internacional e o Festival do Japão em Tomé-Açú, no Pará, traz o que há de melhor da tradição e cultura da comunidade japonesa. No festival é celebrado a cultura japonesa com danças acompanhadas aos batuques do TAIKO (tipo de tambor japonês), pratos famosos e conhecidos da gastronomia asiática.

SÃO JOÃO– O mês oficial do São João acabou, mas as comemorações continuam. Em julho, algumas cidades do Nordeste continuam promovendo uma linda festança para os turistas, exemplo disso é a cidade de Maracanaú (CE) que promove 40 noites de espetáculos com atrações regionais e locais. O tema da festa deste ano é vivenciar a cidade toda em um único espaço, contendo réplicas dos pontos turísticos, com comidas típicas e muita alegria. A grande celebração acontece até o dia 19 de julho.

Repleto de música, dança, gastronomia e tradicionais manifestações populares, a Festa de Cubatão (SP), contará com diversas atrações, como quadrilhas juninas, DJs, artistas locais, entre outros. Dentro da estrutura haverá também espaço para a Feira Criativa, o evento ocorre tem o dia 30 de julho. Viajando para Roraima, o tradicional festejo junino no município de São João da Baliza vem sendo realizado há mais de 30 anos e todos os anos a população se prepara para participar e para interagir com os turistas que visitam o evento.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo