Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Turismo

A partir desta segunda-feira (03.07), estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional do Turismo 2023, uma das maiores premiações do setor. Tendo para este ano o tema “o turismo transformando vidas”, a premiação é idealizada pelo Ministério do Turismo (MTur) e vai reconhecer iniciativas e profissionais quem fazem com que o setor seja uma força econômica geradora de emprego e renda ao país, além de valorizar a promoção da sustentabilidade e inclusão social. As inscrições se encerram no dia 16 de agosto e podem ser efetivadas por pessoas físicas e jurídicas em 19 categorias diferentes.

Os interessados podem se inscrever em dois grupos diferentes. O primeiro é composto pelas Iniciativas de Destaque (para pessoas jurídicas) que conta com 10 categorias (Governança e Gestão do Turismo; Gestão de Dados e Inteligência em Turismo; Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas; Economia Criativa e Produção Associada no Turismo; Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo; Valorização do Patrimônio Natural no Turismo; Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo; Promoção e Marketing no Turismo; Turismo de Base Comunitária e Turismo Social; e Melhoria do Ambiente de Negócios e Atração de Investimentos Privados para o Turismo).

Esse grupo é destinado a inscrições de entidades governamentais da administração direta, federal, estadual e municipal, e indireta; instituições integrantes do “Sistema S”; instituições da sociedade civil organizada, com ou sem fins lucrativos; pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos; representantes de grupos ou coletivos; e empreendimentos turísticos.

Já o segundo grupo é composto pelos Profissionais de Destaque, onde serão premiadas 9 categorias: Academia; Governo – Parlamentares; Governo – Dirigentes; Governo – Técnicos; Iniciativa Privada - Empreendedores de Médio e Grande Porte; Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI; Organizações Não Governamentais; Imprensa e Mídias Sociais; Mulheres empreendedoras no turismo; e Lideranças sociais ou comunitárias de destaque no Turismo.



CLIQUE AQUI e acesse o Edital de Seleção Pública nº 02/2023 - Profissionais de Destaque no Turismo

CLIQUE AQUI e acesse o Edital de Seleção Pública nº 03/2023 - Iniciativas de Destaque no Turismo



Para concluir a inscrição, é necessário enviar toda a documentação e preencher as informações do cadastro, pois apenas as propostas completamente preenchidas serão habilitadas, conforme previsto no edital.

TENDÊNCIAS DO TURISMO– A edição de 2023 do prêmio vem com novidades que estão alinhadas às tendências do setor e a ministra do turismo, Daniela Carneiro, celebrou esse reconhecimento: “Neste ano, vamos premiar categorias como Economia Criativa e Produção Associada ao Turismo, além de Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. Também serão reconhecidas as categorias Mulheres que Transformam o Turismo e Lideranças de Segmentos da Sociedade Brasileira, o que mostra que o nosso setor dando ainda mais destaque às transformações positivas do turismo, que tem valorizado ações voltadas à criatividade e inovação, meio ambiente, empreendedorismo feminino inclusão social” ressaltou.

PREMIAÇÃO- A premiação possui caráter simbólico, sem valor comercial ou financeiro, e é concedida na forma de troféus e certificados, entregues aos primeiros colocados de cada modalidade. Além do reconhecimento, pretende-se fazer com que tais iniciativas sejam disseminadas e replicadas em outros destinos brasileiros, como forma de contribuir para melhorar as condições do turismo em seus territórios. O reconhecimento gera engajamento e atuação em benefício do desenvolvimento do setor no Brasil.

CERIMÔNIA- O MTur anunciará o resultado final do Prêmio Nacional do Turismo 2023 durante Cerimônia de Premiação prevista para acontecer no dia 5 de dezembro. As informações adicionais sobre a cerimônia serão divulgadas em breve pelo MTur. Além disso, o Ministério do Turismo será o responsável pela divulgação dos vencedores em seus veículos de comunicação e em mídia on-line.





Confira o cronograma completo das duas categorias:





1. INICIATIVAS DE DESTAQUE NO TURISMO

AÇÃO PRAZO – ANO 2023 Publicação do Edital 03 de julho Período de Inscrições 03 de julho a 16 de agosto Instituição das Comissões Julgadores e Divulgação dos Membros das Comissões Julgadoras 14 de agosto Divulgação Preliminar dos Habilitados por Categoria 30 de agosto Prazo para Recurso do Resultado Preliminar dos Habilitados por Categoria 31 de agosto a 06 de setembro Divulgação do Resultado Definitivo dos Habilitados por Categoria 13 de setembro Análise das Propostas 14 de setembro a 02 de outubro Divulgação Preliminar dos Finalistas por Categoria 04 de outubro Prazo para Recurso do Resultado Preliminar dos Finalistas por Categoria 06 a 11 de outubro Divulgação do Resultado Definitivo dos Finalistas por Categoria 21 de outubro Cerimônia de Premiação 05 de dezembro

2. PROFISSIONAIS DE DESTAQUE NO TURISMO



AÇÃO DATA/PRAZO Publicação do Edital 03 de julho Período de Inscrições 03 de julho a 16 de agosto Instituiçãoe Divulgação dos Membros das Comissões Julgadoras 14 de agosto Divulgação Preliminar dos Profissionais Habilitados por Categoria 30 de agosto Prazo para Recurso do Resultado Preliminar dos Habilitados por Categoria 31 de agosto a 06 de setembro Divulgação do Resultado Definitivo dos Habilitados por Categoria 13 de setembro Período da Seleção dos Profissionais Finalistas pela comissão julgadora 14 de setembro a 02 de outubro Divulgação Preliminar dos Profissionais Finalistas por Categoria 04 de outubro Prazo para Recurso do Resultado Preliminar dos Profissionais Finalistas por Categoria 06 a 11 de outubro Divulgação do Resultado Definitivo dos Finalistas por Categoria 21 de outubro Votação popular (faseexclusivados profissionais de destaque) 22 de outubro a 10 de novembro Divulgação do resultado da votação popular 13 de novembro Cerimônia de Premiação 05 de dezembro

EDIÇÃO ANTERIOR– A primeira edição do prêmio aconteceu em 2018, a segunda, em 2019, e neste ano ele está sendo retomado pela atual gestão. As edições de 2018 e 2019 premiaram, juntas, 54 iniciativas e 13 profissionais de destaque.

CLIQUE AQUI para conferir o resultado das edições anteriores.