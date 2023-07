Ministras do Turismo, Cultura e Povos Indígenas prestigiam abertura do Festival de Parintins 2023

As ministras do Turismo, Daniela Carneiro, dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e da Cultura, Margareth Menezes, participaram, na noite desta sexta-feira (30.06), da abertura do 56° Festival Folclórico de Parintins (AM). O evento - que neste ano está pautado pelos pilares da Cultura, do Turismo e da Sustentabilidade - conta com patrocínio e apoio do Ministério do Turismo. Segundo a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas(AmazonasTur), a expectativa é de que 120 mil pessoas passem pela cidade nos três dias de evento, movimentando pelo menos R$ 105,8 milhões na economia local.

Para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o Brasil todo precisa conhecer essa grande festa, que celebra as nossas riquezas culturais e históricas.

"Esta festa reafirma o poder do turismo para o desenvolvimento econômico e social de uma cidade, de um estado e do nosso país. Nosso trabalho é para apoiar e divulgar eventos como este, que permitem que, cada vez mais pessoas, conheçam a magia da nossa história e da nossa cultura. Sucesso aos nossos bois", destacou a ministra.

Em 2023, os bois se apresentaram sob os temas "O brado do povo guerreiro" (Caprichoso) e "Garantido por toda vida". No primeiro, o boi azul e branco representará o brado das pessoas que vivem, cuidam e lutam pelo território amazônico. Já o segundo boi, nas cores vermelho e branco, destacou pessoas que fizeram parte da história da agremiação, como por exemplo: Jair Mendes, Paulinho Faria e Emerson Maia.

Na sua 56° edição, o evento traz a rivalidade iniciada há quase 100 anos pelos bois “Caprichoso" e "Garantido' e os simbolismos regionais, que representam os povos indígenas e o homem ribeirinho nortista. Com o tempo, o festival ganhou relevância nacional, passando a ser uma importante atração turística da cidade de Parintins (AM).Em 2018, a festa foi reconhecida como "Patrimônio Cultural do Brasil" peloIphan.

ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL -Nesta edição, o Ministério do Turismo também está presente no evento em um espaço instagramável, onde o visitante poderá tirar foto e registrar momentos que ficarão para a sua história.

"Gostaria de convidar a todos e a todas que vão ao festival para conhecer o nosso espaço para mostrar ao Brasil e ao mundo toda a beleza do festival de Parintins", convidou a ministra Daniela Carneiro.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo