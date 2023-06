Hotéis do interior do MT aguardam reforma do aeroporto de Sinop com otimismo

A rede hoteleira da cidade de Sinop (MT) está animada com a perspectiva de reforma do Aeroporto Municipal. Na visão de empreendimentos como o Transamerica FIT Sinop, o projeto que visa modernizar e expandir as instalações do complexo traz consigo diversas perspectivas positivas para a cidade.

Este é um marco importante para o desenvolvimento da região, pois proporcionará uma infraestrutura aprimorada e capacidade expandida para atender as crescentes demandas de transporte aéreo no interior do Mato Grosso. O projeto inclui a ampliação da pista de pouso e decolagem, a construção de um novo terminal de passageiros e a modernização das áreas de carga e logística.

“O Hotel Transamerica Sinop reconhece o potencial dessa transformação para a cidade e para a indústria hoteleira local. Com a expansão do aeroporto espera-se um aumento significativo no número de visitantes e turistas que escolherão Sinop como destino”, comenta o Hugo Morettin. “Isso não apenas impulsionará o turismo, mas beneficiará o setor empresarial e econômico da cidade, atraindo investimentos e fomentando o desenvolvimento local”.

Como um dos hotéis da região, o Transamerica Sinop está se preparando para receber os viajantes com conforto e serviços de qualidade, proporcionando uma estadia memorável e conveniente. “Estamos prontos para atender às necessidades dos viajantes que chegarão a Sinop por meio do aeroporto reformado. Nossa ideia para esse momento é investir constantemente na melhoria de nossas instalações e serviços para contribuir com esse avanço do turismo na região”.

A reforma do aeroporto poderá ainda gerar oportunidades para o turismo de cidades vizinhas, como acreditam os gerentes dos hotéis Transamerica FIT Sorriso e Transamerica FIT Lucas do Rio Verde.