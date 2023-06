Ministério do Turismo apresenta o modelo DTI no Summit Cidades 2023

O DTI Brasil (Destino Turístico Inteligente), projeto desenvolvido pelo Ministério do Turismo, foi tema de debate durante o Summit Cidades 2023, que aconteceu nessa semana em Florianópolis (SC). Representando a Pasta, a analista de Inovação, Angela Baltazar, apresentou o modelo e os 10 municípios selecionados para participarem da estratégia nacional. O projeto irá realizar um diagnóstico que apontará procedimentos para o desenvolvimento do turismo local, além da capacitação de gestores do setor.

Durante o painel “Transformando cidades: Destinos Turísticos Inteligentes e o Poder da Tecnologia e Inovação na Captação de Visitantes”, Angela destacou a importância de se incluir sempre que possível a pauta do Modelo DTI Brasil na administração pública, pois é o caminho para melhorar os destinos indutores do turismo. “Ser inovador não é somente ter boas ideias. É tirar as ideias do papel e executar o plano de ação. E a ideia do DTI foca justamente nas ações que precisam acontecer para que um destino se desenvolva em todos os eixos necessários”, pontuou.

Para uma plateia majoritariamente composta por de gestores municipais de Santa Catarina, ela apresentou o que é um Destino Turístico Inteligente, seus pilares e as vantagens de ser um DTI, como maior competitividade e desenvolvimento sustentável. Além disso, a analista do MTur pontuou as ações que tornam destinos DTI: planejamento estratégico, gestão transparente, participação cidadã, cobertura wi-fi, equipamentos acessíveis, gestão dos resíduos sólidos, formatação de produtos culturais, entre outros.

A analista também lembrou quais serão os 10 municípios selecionados na 2a edição da Estratégia Nacional DTI Brasil. São eles: Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Ponta Grossa (PR), Santos (SP), Joinville (SC), Vila Velha (ES), Fortaleza (CE), São Luiz (MA), Gramado (RS) e Bonito (MS). A partir de agora, com o apoio do Ministério do Turismo, este municípios deverão completarem o seu Plano de Transformação, e só assim estão aptos para receberem o certificado de “DTI em Transformação”, o que não significa que sejam destinos turísticos inteligentes, mas que estão no caminho para essa transformação.

Além do Ministério do Turismo, o painel contou com a presença do ex-secretário de turismo de Santa Catarina, Vinícius de Lucca Filho, e da CEO da Smart Tour Brasil, Jucelha Carvalho.

SOBRE O DTI- A primeira edição do Projeto, que já foi realizado como projeto-piloto, envolveu 10 destinos: Brasília/DF e Campo Grande/MT (Centro-Oeste): Recife/PE e Salvador/BA (Nordeste); Rio de Janeiro/RJ e Angra dos Reis/RJ (Sudeste); Florianópolis/SC e Curitiba/PR (Sul); Rio Branco/AC e Palmas/TO (Norte). Todos receberam certificados de “DTI em Transformação”.

SOBRE O EVENTO- Realizado entre os dias 26 e 28 de junho, o Summit Cidade é considerado o maior encontro de cidades, para cidades e sobre cidades em Santa Catarina. O encontro busca capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos municípios. Unindo entidades importantes do setor público, profissionais de referência no empreendedorismo e mentes brilhantes da academia, o evento se destaca por sua riqueza de conteúdo.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo