Setor turístico já gerou cerca de 83,9 mil empregos em 2023

Um dos principais setores econômicos do país, o Turismo já criou cerca de 83,9 mil empregos, de janeiro a maio deste ano. A informação é do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quinta-feira (29.06) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado do ano, o Brasil já acumula 865.360 postos de trabalho com carteira assinada em todos os setores da economia, alcançando em maio um estoque de 43.309.785 empregos formais no país.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, reforçou a importância do setor para a geração de empregos no país. “Somos responsáveis por um em cada dez empregos gerados no Brasil, e temos potencial para ampliar este número. Por isso, temos trabalhado para capacitar os trabalhadores do setor, aumentando a competitividade de nossos destinos e garantindo experiências cada vez melhores aos nossos visitantes”, destacou a ministra.

No mês de maio, o Turismo foi responsável pela criação de mais de 13,9 mil postos de trabalho em todo o país. Entre os segmentos que mais geraram empregos no período, aparece o de “Alojamento e Alimentação”, com mais de 5,4 mil vagas criadas. O grupamento de Serviços, o qual o setor de Turismo está incluído, admitiu 83.915 novos profissionais, registrando um crescimento de 54% no mês.

NOVO CAGED– Instituído em janeiro de 2020, o Novo Caged gera estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. A metodologia adotada visa assegurar a qualidade e a integridade das estatísticas do emprego formal durante a transição dessas fontes de captação de dados.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo