Viva São Pedro, São Paulo e um legado histórico deixado para o turismo

Hoje (29.06) é dia de São Pedro e de São Paulo, os santos que são homenageados (junto com São João) nos festejos juninos e que trazem alegria e muita tradição para o turismo brasileiro. E a Agência de Notícias do Turismo não poderia ficar de fora dessa celebração, trazendo um pouquinho do legado desses dois que são inspiração de fé para muitos devotos e que também movimentam os festejos juninos e o turismo religioso em todo o Brasil.

Além de importantes para a religiosidade, os dois também fomentam emprego e renda para as regiões onde as tradições que os celebram acontecem. Um exemplo disso está no levantamento do Ministério do Turismo (MTur), que aponta as festividades juninas como mobilizadoras de mais de 26,2 milhões de pessoas e responsável por arrecadarem cerca de R$ 6 bilhões pelo país em 2023, número 76% maior do que o contabilizado nos “arraiás” do ano passado, quando foram gerados mais de R$ 3,4 bilhões em retorno financeiro para os destinos nacionais.

Os santos ainda são responsáveis por impulsionar o turismo religioso, que é um segmento responsável por gerar R$ 15 bilhões anualmente. Dados do MTur apontam que são feitas 8,1 milhões de viagens domésticas por ano movidas pela fé (turistas, sem contar excursionistas). Dentro da lista de mais de 300 municípios que possuem atrativos diversos do segmento, o Ministério do Turismo identificou 96 destinos que possuem calendário de eventos exclusivos do turismo religioso no país.

CLIQUE AQUI e confira o Calendário de Eventos do MTur

O Brasil tem inúmeras igrejas que homenageiam São Pedro (o santo que deu origem à criação da igreja católica) e São Paulo (um dos maiores difusores do evangelho, tendo escrito vários dos livros do Novo Testamento)!

Em Recife (PE), o visitante vai encontrar a Igreja de São Pedro dos Clérigos e Pátio de São Pedro, uma das obras arquitetônicas religiosas mais expressivas do estado. Com um estilo barroco, sua construção foi finalizada em 1782 e toda essa história reverbera em uma imponência dotada de beleza e tradição.

São Pedro também é destaque no Rio Grande do Sul, na cidade de Garibaldi, onde o turista pode visitar a Igreja Matriz São Pedro, criada em 1924. A beleza do local é composta pela arquitetura com linhas góticas, vitrais coloridos, pinturas murais, altar artístico, estatuária e um imponente órgão de tubos. A Matriz é o mais importante símbolo de religiosidade de Garibaldi e presenteia os visitantes com um charme que só a história do Brasil tem.

Por falar em história, São Paulo, o apóstolo, também deixou seu legado no Brasil. O santo é tão famoso por aqui que a cidade e o estado brasileiro receberam seu nome. São Paulo, a capital do estado de São Paulo, na região Sudeste, tem 469 anos de existência. Nela, o turista vai encontrar a grandiosidade da arquitetura de igrejas monumentais, como a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Assunção e São Paulo (a catedral da Sé), que foi inaugurada em 1954, mas a ideia da sua construção remonta de 1588, quando os moradores da pequena vila de São Paulo do Campo disputavam com os jesuítas a permissão do poder real para construir uma igreja matriz.

A catedral tem o estilo gótico e foi construída para ser o espelho da fartura de recursos materiais e uma escola de arte. Hoje, ela é um local que além de inspirar muita fé, também é uma aliada do turismo ao trazer um traço da beleza da história nacional.

Também na cidade de São Paulo, o viajante devoto vai encontrar a Paróquia São Paulo da Cruz, conhecida como Igreja do Calvário. O local foi criado em 1926 e conta com elementos ao estilo barroco trazidos de Roma (Itália). Além da beleza histórica, passam diariamente pelas dependências da Igreja do Calvário cerca de 600 pessoas, chegando a 3 mil nos finais de semana.