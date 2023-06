Governo publica primeiro edital de 2023 para atendimento à pessoa idosa

A Secretaria de Assistência Social (SAS) lançou, nesta sexta-feira (2/6), o primeiro edital do Fundo Estadual da Pessoa Idosa (Funepi) de 2023, no valor de R$ 5.740.000. O recurso deverá ser utilizado no financiamento de projetos apresentados por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) voltados para pesquisa científica, capacitação e formação de pessoas idosas ou da Rede de Atenção à Pessoa Idosa, bem como para ampliação e manutenção de serviços da rede que promovam a convivência e o protagonismo dos idosos.

O titular da SAS, Beto Fantinel, destaca que o Rio Grande do Sul é um dos Estados mais longevos do Brasil e que precisa avançar nas políticas públicas para a população idosa. “Os recursos vão impactar diretamente a prestação de serviços e a melhoria de vida dessas pessoas, qualificando os espaços de atendimento e acolhimento”, explica. “O edital foi feito pensando nas OSCs, porque são as grandes parceiras do poder público na execução das políticas públicas de cuidado e atenção à pessoa idosa.”

“Esses projetos são de suma importância para oferecer aos idosos outras oportunidades de prevenção e promoção da saúde física, mental e social, e também de inclusão na sociedade”, avalia a presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa (CEI-RS), Iride Caberlon. Ela sustenta que é fundamental que os idosos possam usufruir de melhor qualidade de vida em seus territórios, por meio tanto da convivência intergeracional como do acesso a serviços, cursos e outras atividades de cultura, esporte e lazer, para que gozem de mais felicidade na velhice.

“O edital beneficiará 64 entidades para projetos de atendimento à população idosa do Estado. As linhas para as propostas são bem amplas: pesquisa, capacitação da rede de atendimento, ampliação e melhorias dos serviços em Instituições de Longa Permanência para Idosos e fortalecimento dos grupos de convivência”, detalha a chefe da Unidade Especial de Atenção ao Idoso da SAS, Cátia Siqueira. Ela ressalta ainda que a publicação do edital “consolida e reforça a importância da doação de recursos ao Funepi para a efetivação das políticas públicas voltadas à população idosa”.

Para inscrever um projeto, a OSC interessada terá o prazo de 30 dias, contados a partir da publicação do edital no Diário Oficial do Estado (DOE). A entidade deverá anexar a Proposta Técnica e os demais documentos requeridos no Portal de Convênios e Parcerias RS , no qual poderá acessar o edital, que também está disponível no site da SAS .