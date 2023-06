Estado terá sua primeira Escola de Desenvolvimento Social

Em decreto publicado no Diário Oficial na quarta-feira (31/5), o governador Eduardo Leite autorizou a criação da Escola de Desenvolvimento Social. É a primeira vez que o Rio Grande do Sul terá uma instituição do tipo. Coordenada pela Secretaria de Assistência Social (SAS), a escola tem como objetivo possibilitar a qualificação dos funcionários da SAS e dos demais servidores públicos da administração pública estadual direta e indireta, nas áreas que tenham relação com a atividade de promoção ou de desenvolvimento social. O público-alvo inclui também conselheiros de políticas públicas, servidores públicos municipais e organizações sociais.

“A Escola de Desenvolvimento Social irá melhorar a entrega das políticas públicas de assistência social no Estado. Acolhemos a proposta da secretaria para que tenhamos uma equipe cada vez mais qualificada no atendimento às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, com um diálogo mais direto com a rede de assistência social gaúcha”, destacou Leite.

“Buscamos uma qualificação permanente de servidores, parceiros e da rede de assistência social. Assim, teremos políticas públicas mais efetivas e uma prestação de serviços mais eficiente em todas as regiões do Estado”, afirmou o titular da SAS, Beto Fantinel.

A formação e a qualificação dos profissionais envolvidos será realizada por meio de eventos como palestras, seminários, congressos e simpósios, além de cursos de aperfeiçoamento e oferta de vagas de extensão e pós-graduação.

O Regimento Interno da instituição e a organização da estrutura de gestão ainda serão elaborados. A Escola de Desenvolvimento Social tem como base a Política Nacional de Educação Permanente para o Sistema Único da Assistência Social.