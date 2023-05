Conselho Estadual da Pessoa Idosa abre inscrições de processo eleitoral para entidades da sociedade civil

Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral das Entidades da Sociedade Civil correspondente à gestão 2023/2025 do Conselho Estadual da Pessoa Idosa (CEI/RS). As dezesseis vagas são destinadas a entidades que possuam mais de dois anos de constituição e desenvolvam programas ou ações voltados ao atendimento de pessoas idosas.

As inscrições podem ser feitas até 30 de junho pelo e-mail[email protected]ou, de forma presencial, das 9h às 17h, na Casa dos Conselhos, no 9° andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (av. Borges de Medeiros, 1501 - Centro Histórico - Porto Alegre).

Para poder participar do processo, as entidades interessadas devem apresentar a documentação exigida de acordo com o regulamento do CEI. Serão eleitas, para um mandato de dois anos, aquelas com maior número de votos.