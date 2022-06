Governador participa da abertura da 22ª Transposul

Ranolfo celebrou a retomada do evento e destacou os mais de R$ 2 bilhões de investimento do governo em logística e transportes - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, na tarde desta segunda-feira (13/6), da abertura oficial da 22ª Transposul, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Realizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do RS (Setcergs), o evento é considerado a maior feira e o maior congresso do setor no sul do Brasil. O secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza, e o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, também participaram da cerimônia.

Depois de dois anos sem ocorrer em razão da pandemia, a Transposul retornou com mais de cem expositores enovidades tecnológicas dos maiores fabricantes de caminhões, pneus, distribuidores de combustíveis e fornecedores do ramo de implementos rodoviários do país.

Governador visitou a feira que conta com mais de cem expositores e novidades tecnológicas dos maiores fabricantes do setor - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

“Além da representatividade que essa feira tem, ela traz um sentimento de retomada e superação. É uma alegria poder ver eventos como esse ocorrendo de novo, promovendo a geração de negócios e trocas importantes para esse setor que representa tanto para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Dentro do nosso programa Avançar, estamos investindo mais de R$ 2 bilhões em logística e transportes, segurança viária e mobilidade urbana”, disse o governador.

Durante a Transposul, o governo apresentará um sistema on-line desenvolvido pelo Daer a fim de agilizar o cadastramento de licenças para liberação das autorizações especiais de transporte (AETs), exigidas para veículos de grande porte que transportam carga em rodovias. O sistema é uma inovação criada pelos servidores do Daer.

A Transposul ocorre até 16 de junho, das 13h às 20h.