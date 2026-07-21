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Ônibus é arrastado pela correnteza durante temporal em Ibiraiaras

Município do Norte do Rio Grande do Sul voltou a ser atingido pelas fortes chuvas, que causaram danos em residências e estabelecimentos comerciais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Grupo Sepé
21/07/2026 às 20h37
Ônibus é arrastado pela correnteza durante temporal em Ibiraiaras
(Foto: Cpatura Vídeo Grupo Sepé)

As fortes chuvas que voltaram a atingir o Rio Grande do Sul provocaram novos transtornos em diferentes municípios. Em Ibiraiaras, no Norte do Estado, um ônibus foi arrastado pela força da correnteza durante o temporal, em uma cena que evidencia a intensidade da enxurrada.

Além da situação envolvendo o veículo, o município também registrou prejuízos em residências e estabelecimentos comerciais, afetados pelo grande volume de chuva.

Diante dos danos causados pelo temporal, o prefeito de Ibiraiaras definiu o cenário enfrentado pela população como um "filme de terror", ao relatar os impactos provocados pela chuva.

As equipes seguem acompanhando a situação no município, enquanto os levantamentos dos estragos continuam sendo realizados.

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