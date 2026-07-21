Ônibus é arrastado pela correnteza durante temporal em Ibiraiaras

As fortes chuvas que voltaram a atingir o Rio Grande do Sul provocaram novos transtornos em diferentes municípios. Em Ibiraiaras, no Norte do Estado, um ônibus foi arrastado pela força da correnteza durante o temporal, em uma cena que evidencia a intensidade da enxurrada.

Além da situação envolvendo o veículo, o município também registrou prejuízos em residências e estabelecimentos comerciais, afetados pelo grande volume de chuva.

Diante dos danos causados pelo temporal, o prefeito de Ibiraiaras definiu o cenário enfrentado pela população como um "filme de terror", ao relatar os impactos provocados pela chuva.

As equipes seguem acompanhando a situação no município, enquanto os levantamentos dos estragos continuam sendo realizados.

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