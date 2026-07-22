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Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 62 milhões

Números sorteados são: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/07/2026 às 00h07
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 62 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.034 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 62 milhões para o próximo sorteio .

Os números sorteados são: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60

22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 79.843,32 cada

2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.266,03 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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