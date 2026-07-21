FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros para 138 milhões de trabalhadores

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve aprovar, na próxima terça-feira (28), a distribuição de R$ 13,04 bilhões referentes ao lucro obtido pelo fundo em 2025. O benefício alcançará cerca de 138,2 milhões de trabalhadores que possuem saldo em contas vinculadas.

Caso a proposta seja confirmada, os valores serão creditados automaticamente até 31 de agosto. A consulta poderá ser feita pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

O montante representa 89% do lucro de aproximadamente R$ 14,6 bilhões registrado pelo FGTS no ano passado. Com a distribuição, a rentabilidade total das contas em 2025 deverá atingir 6,90%, acima da inflação oficial do período, que ficou em 4,26%.

O crédito será proporcional ao saldo existente em cada conta. Um trabalhador com saldo de R$ 1 mil, por exemplo, deverá receber aproximadamente R$ 18,68.

Os valores incorporados ao saldo do FGTS não podem ser sacados imediatamente. O resgate só é permitido nas situações previstas pela legislação, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e outras modalidades autorizadas.

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