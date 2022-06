Novo secretário de Desenvolvimento Econômico será empossado nesta segunda-feira (13)

O novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, será empossado nesta segunda-feira (13/6), às 11h30, em cerimônia no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Desde março de 2021, Maraschin ocupava o cargo de adjunto da pasta que agora assume como titular. A solenidade será transmitida pelocanal do YouTubedo governo do Estado.

Aviso de Pauta

• O quê: Posse do novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin

• Quando: segunda-feira (13/6), às 11h30

• Onde: Palácio Piratini