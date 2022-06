Estado entrega obras na ERS-118 nesta segunda-feira (13)

O governador Ranolfo Vieira Júnior irá participar da inauguração de obras na ERS-118 nesta segunda-feira (13/6). As obras a serem inauguradas são a passarela do km 5, em Sapucaia do Sul, às 8h30; a passarela do km 10, em Cachoeirinha, às 9h10; e o posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar no km 11, em Gravataí, às 9h30. Também será realizado o ato de ordem de início das obras de interseção da ERS-118 com o Distrito Industrial de Gravataí, a partir das 10h.

Aviso de pauta

O quê: inauguração de passarela no km 5 da ERS-118

Quando: 13/6, às 8h30

Onde: rua Alcebíades Tavares, 5, Sapucaia do Sul

O quê: inauguração de passarela no km 10 da ERS-118

Quando: 13/6, às 9h10

Onde: rua Atlântida, Cachoeirinha

O quê: inauguração do posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar

Quando: 13/6, às 9h30

Onde: ERS-118, km 11, Gravataí

O quê: ordem de início das obras da interseção da ERS-118 com o Distrito Industrial de Gravataí

Quando: (13/6), às 10h

Onde: av. Plínio Gilberto Kroeff, 21 - Distrito Industrial de Gravataí