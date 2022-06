Reforma em imóvel do governo em Bento Gonçalves é um dos destaques da Agenda Celic

A tomada de preços para reforma da Casa de Governo do Estado, localizada na Rua Marechal Floriano, 142, em Bento Gonçalves, prevista para as 15h da próxima terça-feira (14/06), é um dos destaques do calendário da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 13 a 17 de junho. O objetivo é a contratação de empresa para executar obra no imóvel, atendendo aos requisitos de acessibilidade quanto à locomoção entre pavimentos. A demanda é da SPGG.

Ainda estão previstos pregões para contratação de serviços de fonoterapia, assim como para compras de equipamentos de informática e materiais gráficos, entre outros.

No total, a previsão é de 26 licitações na semana de 13 a 17 de junho, visando a atender demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Mais detalhes sobre os processos podem ser obtidos nosite da Celic.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.