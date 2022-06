Instagram disponibiliza ferramenta que ajudará a encontrar crianças desaparecidas

O Instagram ganhará um novo recurso que emitirá alertas AMBER (Emergência de Rapto de Criança, em português) para notificar os usuários de uma determinada região sobre desaparecimentos infantis, exibindo informações que possam ajudar as autoridades. A nova ferramenta foi anunciada neste mês pela Meta – empresa de tecnologia responsável pela rede social – e faz parte de uma parceria da instituição com organizações da Austrália, Estados Unidos, México e Reino Unido.

A nova ferramenta funcionará do seguinte modo: sempre que um alerta AMBER for emitido pelas autoridades e o usuário da rede social estiver na área de cobertura, aparecerá um aviso no feed. O alerta virá no formato de um banner que conterá informações importantes sobre a criança desaparecida, como foto, descrição das características, local que foi vista pela última vez, entre outras.

Quando o internauta clicar no banner, além das informações sobre a criança, o aplicativo exibirá um botão que mostrará o telefone das autoridades responsáveis pelo caso e também o site de uma organização parceira que está auxiliando as buscas. Ainda será disponibilizada a opção de compartilhamento, visando aumentar o alcance e atingir mais pessoas.

Os alertas serão enviados com base em alguns detalhes disponibilizados pelo usuário, como a cidade listada no perfil, endereço IP e serviços de localização, caso estejam ativados. Desse modo, os avisos serão raros e específicos de uma determinada área. Portanto, se um deles aparecer é porque realmente há uma busca ativa por uma criança naquele perímetro.

Nas próximas semanas, a funcionalidade estará disponível na África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Equador, Emirados Árabes, Estados Unidos, Grécia, Guatemala, Holanda, Irlanda, Jamaica, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Nova Zelândia, Reino Unido, Romênia, Taiwan e Ucrânia.

Até o momento não há previsão para o lançamento no Brasil, mas a Meta vem trabalhando para que em breve o recurso esteja disponível no maior número possível de países.

