Rio tem previsão de chuva neste fim de semana e mar de ressaca

A cidade do Rio de Janeiro está em estágio de mobilização desde as 18h dessa sexta-feira (10), devido à previsão de chuva moderada. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco, e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na capital fluminense.

A aproximação de uma frente fria manterá o tempo instável na cidade neste fim de semana, com previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, até o período da manhã.

Ressaca

A Marinha do Brasil informa que ondas de 2,5 a 3 metros de altura podem atingir a orla do Rio do meio-dia deste domingo (12) até 21h de terça-feira (14).

A recomendação é que os banhistas evitem o banho e não permaneçam em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca. Frequentadores das praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Os pescadores também estão sendo orientados a evitar deixar o cais durante o período de ressaca. O alerta vale também para as pessoas que andam de bicicleta na orla, caso as ondas estejam atingindo as ciclovias. No caso de banhistas, em situação de risco de afogamento, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a partir da tarde de hoje (11), há possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de ventos moderados (18,5 a 51,9 quilômetros horários (km/h) a fortes (de 52 km/h a 76 km/h).

O meteorologista chefe do Alerta Rio, Nilton Moraes, informou que a chuva poderá ser pontualmente forte. Neste sábado, segundo ele, a previsão é da “passagem da frente fria e o posterior transporte de umidade, a previsão é de chuva fraca a moderada durante a madrugada e manhã, passando a fraca a partir da tarde”.

A possibilidade é que chova 10 milímetros (mm), hoje, média válida para toda a cidade. Em relação às temperaturas, haverá acentuado declínio, com máxima prevista de 22 graus Celsius (ºC) e mínima de 16ºC.

Entre domingo (12) e segunda-feira (13), o céu irá variar de nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas se manterão amenas e os ventos estarão moderados a fortes.