Fundação Bienal convida população para conhecer Pavilhão Matarazzo

A Fundação Bienal de São Paulo realiza hoje (11) o evento Urbanidades Possíveis, que abre as portas do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, para visitação do público com o apoio de instrutores da equipe de educação da Bienal. O edifício é mais conhecido por ser palco da Bienal de São Paulo.

A visita mediada começa às 14h. Além da apresentação sobre a história do edifício e sobre alguns de seus usos pela Fundação Bienal, o encontro propõe questões relacionadas à preservação, modernização e usos contemporâneos do patrimônio histórico e arquitetônico do pavilhão.

Logo após a visita guiada, será realizada, às 15h, uma programação especial para crianças de 6 a 12 anos, acompanhadas de seus adultos: a Oficina de Dança Free Step, com o grupo Crossover.

O pavilhão fica no Parque Ibirapuera, no portão 3.