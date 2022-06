TV Brasil estreia série documental Arqueologias

A partir deste sábado (11), às 9h, a TV Brasil leva ao ar a série documental Arqueologias, em busca dos primeiros brasileiros. Com exibição semanal inédita na emissora pública, a produção revela quem foram os primeiros habitantes do país antes de se chamar Brasil, de onde vieram, como chegaram a esse pedaço do continente e como viviam.

Dirigido por Ricardo Azoury, o seriado é composto por seis episódios de 45 minutos.

Durante o programa, os documentários destacam que, por muitos anos, o Brasil foi considerado um país cuja história e passado não ultrapassavam a barreira de sua descoberta pelos portugueses, no século 15. No máximo, acatava-se a tese oficial, servindo para todos os povos das Américas, que projetavam a chegada do homem ao continente pelo Estreito da Beríngia há cerca de 15 mil anos.

Mas o seriado mostra que essa hipótese é hoje bombardeada por evidências que projetam o Brasil em um novo patamar de ciência e de história. A passagem e eventual fixação de grupos caçadores-coletores-pescadores e populações ceramistas ao longo da costa e do interior das terras brasileiras deixou vestígios que resistiram ao tempo.

Esses vestígios são a matéria prima e o ponto de partida para a produção da série. Realizados em localidades diversas e distintas do Brasil, os documentários têm como tom e estilo a investigação lúdica que alinha a curiosidade do público, o olhar estético do fotógrafo e o empenho de pesquisadores de campo, em busca desse que terá sido o primeiro brasileiro.

Episódio de estreia

Produzido pela Escrevendo & Filmes, o seriado tem início com o episódioAmazônia 10 Milhões, ao desmontar teorias de que a maior floresta tropical do planeta sempre foi um mundo desprovido de civilização. Escavações ao longo da bacia amazônica desmentem a velha ideia do paraíso intocado e puro.

Durante o episódio de estreia, a atração revela que muita gente vivia na Amazônia há milhares de anos. Pessoas que conseguiram a proeza de tirar riquezas e sustento da terra, manejando terrenos e transformando seu mundo, sem destruí-lo.

Análises do solo, pinturas rupestres e decorações em cerâmicas são meios pelos quais os arqueólogos podem perceber características marcantes da vida primitiva. Por meio de depoimentos de pesquisadores e arqueólogos,Amazônia 10 milhões mostra como a arqueologia ajuda a entender a ocupação das populações em regiões tropicais ao longo de milênios.

Caçadores Coletores,Arte,Engenheiros,Sambaquis, eO Verão de 1500 são os episódios seguintes que completam a série documental exibida naTV Brasil.

Ficha Técnica

Produtora: Escrevendo & Filmes

Direção e fotografia: Ricardo Azoury

Produção e supervisão de conteúdo: Juliana Reis

Ano: 2017

Episódios: 6

Duração: 45 minutos

Gênero: documentário

Classificação indicativa: 10 anos

Serviço

Estreia Arqueologias, em busca dos primeiros brasileiros – sábado, dia 11/06, às 9h, naTV Brasil

