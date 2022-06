Daer conclui melhorias na ERS-168 entre Santiago e Bossoroca

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) renovou as condições de tráfego na ERS-168 entre os municípios de Santiago e Bossoroca. O trecho integra os mais de três mil quilômetros de rodovias a serem recuperados dentro do programa Avançar, promovido pelo Governo do Estado. Para as ações nos 30 quilômetros atendidos pelo cronograma, foram destinados R$ 7,3 milhões do Tesouro Estadual.

"Com a ERS-168 em boas condições, estamos proporcionando mais eficiência e segurança aos usuários dessa importante ligação entre as Missões e a região central do Rio Grande do Sul", afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, sobre a rodovia que é utilizada no escoamento de parte importante da produção gaúcha de soja e de outros gêneros agrícolas.

Segundo o diretor de Infraestrutura Rodoviária do departamento, Richard Polo, as ações realizadas na ERS-168 incluem reparos nas camadas do pavimento, correções nas deformidades da pista e implantação de microrrevestimento asfáltico. A pintura da sinalização também foi reforçada.