Com a maior área plantada em 42 anos, safra de trigo no RS deve bater recorde em 2022

Encerrada a safra de verão, marcada pela estiagem que arrasou as lavouras gaúchas, com perdas históricas, as expectativas dos produtores se voltam para a principal cultura de inverno, pela oportunidade de atenuar os prejuízos. A estimativa é de que a produção de trigo seja a maior da história – de 3,9 milhões de toneladas –, superando o recorde do ano passado.

A área plantada com o cereal deve somar 1.413.763 hectares, a maior desde 1980, ou seja, em 42 anos. O incremento de área é de 15,04% em relação à safra anterior.

A produção de trigo no Estado fica concentrada nos municípios das regiões de Santa Rosa e Ijuí.

Conforme levantamento da Emater-Ascar, a produção total do grão deve somar cinco milhões de toneladas – aumento de 11,9% em relação ao ano passado. As estimativas para a safra foram apresentadas na terça-feira (7/6), na sede da Emater-Ascar.

