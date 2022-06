Quase 70% das empresas ativas no país são MEIs

Quase 70% das empresas em atividade no Brasil são formadas por Microempreendedores Individuais (MEIs), divulgou a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Segundo o boletim ‘Mapa de Empresas’, existem 13.489.017 MEIs no país, de um total de 19.373.257 empresas ativas.

Conforme o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, André Luiz Santa Cruz, os dados mostram o sucesso das políticas de desburocratização e indicam que o país deixou de ser hostil ao empreendedorismo.

— O fato de ter grandes números de MEIs é resultado do sucesso de política pública de formalização para quem tinha atividade informal. Não há dificuldades em abrir empresas no Brasil — declarou André Luiz Santa Cruz. Segundo ele, o microempreendedor individual representa uma categoria importante, que gera empregos formais (cada MEI pode contratar até um empregado) e criam empreendimentos que prosperam.

