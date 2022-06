TV Brasil obtém quarto lugar de audiência com programação de qualidade

ATV Brasilobteve o quarto lugar de audiência entre as emissoras abertas de televisão no último sábado (4) na praça do Distrito Federal, segundo medição do Kantar IBOPE Media. No domingo (5) foi a vez do Rio de Janeiro alcançar a mesma posição.

Esse desempenho veio acompanhado de picos de quase 3 pontos de audiência. O canal chegou a registrar a segunda posição em alguns momentos.

Destaques

Série documental que revela os animais emblemáticos da África,Ícones da Vida Selvagemfoi o conteúdo de maior destaque de sábado no Distrito Federal, com público de 30.783 indivíduos. Outra atração que agradou o público do DF foi a novelaA Escrava Isaura(2004), sucesso da teledramaturgia que garantiu à emissora um público de 20.267 pessoas.

A sessão com clássicos da sétima arte nacionalCine Retrôe a produção de épocaOs Imigrantestambém alcançaram números expressivos no sábado, no Distrito Federal. Os programas obtiveram 45.520 e 14.285 TVs sintonizadas, respectivamente.

No Rio de Janeiro, o destaque de audiência no domingo ficou por conta do filmeAli Babá e os 40 ladrões, com 186.711 espectadores.Parques do BrasileMeu Pedaço do Brasil, seriados documentais produzidos pela emissora pública, também tiveram grande audiência e chegaram, respectivamente, a 168.931 e 126.086 aparelhos ligados.

Em 2022, aTV Brasiljá acumula mais de 17 milhões de telespectadores alcançados em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, o que representa cerca de 69% dos domicílios nessas praças. Sua programação consolidou telespectadores em diversas faixas, mostrando a importância, a qualidade e a variedade dos conteúdos ofertados pela emissora.

