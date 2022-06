Ministério da Defesa comemora 23 anos de criação

O Ministério da Defesa comemorou, nesta sexta-feira (10), o 23º anos de criação. Em solenidade realizada no Clube da Aeronáutica, 265 personalidades civis e militares nacionais e três instituições militares foram agraciadas com a Ordem do Mérito da Defesa.

O titular da pasta, Paulo Sérgio Nogueira, agradeceu à Marinha do Brasil, ao Exército Brasileiro e à Força Aérea Brasileira “pelo esforço conjunto que fazem com o Ministério da Defesa nesse mister, tendo, na união dessas instituições, a força da defesa nacional”.

As instituições que receberam a Ordem do Mérito da Defesa foram o Centro de Inteligência da Marinha, o Comando Militar do Nordeste, do Exército, e a Base Aérea de Canoas, da Força Aérea Brasileira. Entre os agraciados estão oficiais das Forças Armadas, ministros de Estado e representantes dos Poderes da República.

Missão

Criado em 10 de junho de 1999 para coordenar o esforço integrado de defesa, o Ministério da Defesa atua para contribuir na garantia da soberania, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e do patrimônio nacional, na salvaguarda dos interesses nacionais e no incremento da inserção do Brasil no cenário internacional.



O ministro da Defesa tem a missão de exercer a direção superior das Forças Armadas.