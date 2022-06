Em Gaspar, governador lança obra de R$ 400 milhões para duplicação da SC-108 até Brusque

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A SC-108 vai ser duplicada entre Gaspar e Brusque, com um investimento de cerca de R$ 400 milhões. O governador Carlos Moisés lançou o edital de licitação para a obra nesta sexta-feira, 10, durante uma solenidade na cidade de Gaspar ao lado de lideranças da região. O trecho a ser duplicado e restaurado contempla um total de 17 quilômetros, com 11 viadutos, nove passarelas de pedestres, ciclovias, marginais e passeios públicos.

Denominada de Rodovia Ivo Silveira, a SC-108 foi aberta na década de 1960 e teve o seu asfalto inaugurado em 1977 no trecho entre Brusque e Gaspar. Desde então, a estrada sofreu poucas intervenções. Segundo o governador, o tráfego intenso de carros e caminhões faz com que a ampliação seja necessária para garantir o desenvolvimento de toda a região.

“Essa é uma obra que impacta não apenas Brusque e Gaspar, mas todo o Vale do Itajaí. A rodovia precisa ser duplicada. Há um movimento intenso de veículos leves e caminhões, muitas empresas às margens. Por isso mesmo, o projeto prevê a duplicação, marginais e viadutos. Hoje damos o pontapé inicial dessa importante intervenção para o futuro da região”, afirma Carlos Moisés.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O mecânico Emerson Merizio, de 40 anos, mora em Brusque e trabalha em Gaspar, às margens da SC-108. Todos os dias, ele percorre o trecho que será duplicado. De acordo com o profissional, o investimento é mais do que necessário.

“Se você rodar por aqui a partir das 16h, vai ver o congestionamento que se forma. A rodovia não recebeu a atenção devida ao longo do tempo, por isso estamos muito felizes com este investimento. Vai melhorar muito. Ando por este trecho todos os dias e sei o quanto a duplicação é necessária”, diz Merizio.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Mais desenvolvimento e mobilidade urbana

O prefeito de Gaspar, Kleber Wan-Dall, conta que o principal impacto da obra será a melhoria na mobilidade urbana. “O Vale Europeu cresce muito, e a mobilidade urbana nos preocupa. A Rodovia Ivo Silveira precisa de melhorias. Essa duplicação vai permitir que a região se desenvolva substancialmente. E também vai dar segurança para os motoristas e para os pedestres”, enfatiza o prefeito.

Opinião semelhante tem o presidente da Associação Empresarial de Gaspar, Edemar Wieser. Ele lembra que a Rodovia Ivo Silveira é fundamental por causa das empresas do ramo têxtil: “Queremos fazer com que, no futuro, essa estrada seja conhecida como a Rota da Moda”.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O prefeito de Brusque, Ari Vequi, recorda que a cidade já possui um acesso duplicado com a BR-101, por meio da rodovia Antonio Heil, inaugurada em 2020. Agora, a duplicação se dará no segundo acesso, até a BR-470. “Brusque fará parte de um pequeno grupo de cidades em Santa Catarina que possuem dois acessos duplicados. Essa obra será um grande anel de ligação para região, beneficiando também quem se desloca para Blumenau e Ilhota”, afirma Vequi.

Também em Gaspar, o governador anunciou a liberação de R$ 46 milhões para a prefeitura realizar obras estruturantes.

O ato foi acompanhado pelos deputados estaduais Jerry Comper, Osmar Vicentini, Ricardo Alba e pela suplente Dirce Heiderscheidt, além de secretários de Estado e autoridades locais.