Estado instala sede do governo na 17ª Fenavinho e 30ª Expobento, neste sábado (11/6)

O governador Ranolfo Vieira Júnior estará em Bento Gonçalves, neste sábado (11/6), para a instalação da sede do governo do Estado na 17ª Fenavinho e 30ª Expobento. A iniciativa faz parte do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, que prevê a instalação da sede do Executivo gaúcho em diversas feiras estaduais ao longo deste ano.

O ato de instalação ocorre às 14h, na Alameda Fenavinho, 481, em Bento Gonçalves. A programação completa engloba mesas temáticas.

Aviso de pauta

O quê: instalação da sede do governo do Estado na 17ª Fenavinho e 30ª Expobento

Quando: sábado (11/6), às 14h

Onde: Alameda Fenavinho, 481, em Bento Gonçalves