Órgãos da Segurança Pública reforçam integração em reunião em Santa Maria

Santarosa (em pé) conduziu a reunião de análise estratégica com todas as forças de segurança no município - Foto: Grégori Bertó / SSP

O titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), coronel Vanius Cesar Santarosa, acompanhado do comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, e do chefe da Polícia Civil, delegado Fabio Motta Lopes, reuniram-se nesta sexta-feira (10/6), em Santa Maria, na Região Central do Estado, com operadores de segurança locais. O Poder Judiciário e o Ministério Público (MP), a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), as demais chefias e subchefias de vinculadas da SSP, o prefeito Jorge Pozzobom e autoridades do município também participaram do encontro que debateu o combate à criminalidade na região.

A reunião reforçou a integração entre os operadores de segurança de todas as esferas do poder público, principal premissa do Programa Transversal e Estruturante da Segurança Pública, o RS Seguro. O encontro também debateu a situação atual da criminalidade no município, para encontrar soluções que reestabeleçam a queda nos indicadores criminais em Santa Maria, em especial os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e as tentativas de homicídio.

O secretário Santarosa abriu a reunião de trabalho enfatizando a importância do constante diálogo entre os operadores de segurança para coibir a atividade criminosa. "As ações que promovam a nossa integração e reforcem a proximidade entre todos os operadores de segurança são essenciais para buscarmos soluções inteligentes e efetivas no combate à criminalidade", disse.

O município acumula, de janeiro a maio deste ano, 31 vítimas de homicídio. O número é quase metade do total em 2021, quando foram 55 vítimas. Os latrocínios apresentaram queda. Enquanto no ano de 2021 ocorreram quatro roubos com morte, em 2022 o crime não teve nenhum caso no município. As forças de segurança, no entanto, destacaram as tentativas de homicídio, que no ano de 2022 já somam 86 casos, número superior ao mesmo período do ano de 2021, quando foram 60 vítimas de tentativa de homicídio.

As autoridades presentes apontaram suas estratégias para possibilitar as melhores soluções entre os poderes, de forma a ampliar a segurança na região. A integração foi destacada pelo titular da 3ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (3ª DPRI), delegado Sandro Luiz Meinerz, e pelo comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Região Central (CRPO-Central), tenente coronel Cleberson Bastianello. Ambos enfatizaram ações conjuntas com a Susepe e o Poder Judiciário, o que possibilitou identificar e interceptar o transporte de armas e drogas.