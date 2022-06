Governo pretende levar saneamento para 99% da população até 2033

O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, fala hoje (9), em entrevista ao programaA Voz do Brasil, sobre as ações do governo federal para levar saneamento básico para 99% da população do país até 2033. Ferreira também fará um balanço das ações do novo Marco Legal do Saneamento, além de falar sobre o apoio às regiões que passam por desastres naturais, como as que enfrentaram as fortes chuvas no Nordeste e a seca no Rio Grande do Sul.

Destaques do dia: Presidente pede que supermercados reduzam lucros sobre alimentos O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo hoje (9) para que os supermercados reduzam a margem de lucro sobre os alimentos básicos para conter a inflação. O pedido foi feito no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), evento em que o presidente participou por videoconferência, diretamente de Los Angeles (EUA), onde ele participa da 9ª Cúpula das Américas hoje (9) e amanhã (10).

Nova frente fria atinge o Sul do Brasil neste fim de semana Depois de uma frente fria que se espalhou por todo o país em meados de maio e tirou muitos casacos e cobertores dos armários, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a chegada de uma nova onda de frio nos próximos dias. As temperaturas caem a partir de amanhã (10). Desta vez, porém, a frente fria que deve durar até segunda-feira (13) ficará mais restrita ao Sul do país.

Ministro diz que governo está atuando para reduzir impostos e inflação O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje (9) que o governo está dando sua contribuição para a cadeia produtiva do país. "Estamos abaixando os impostos, reduzimos os impostos de importação pela primeira vez em 40 anos de Mercosul, zeramos os impostos sobre produtos como desossados, grãos, arroz e feijão, reduzimos todos os impostos da cesta básica, os impostos federais".

