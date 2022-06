Itamaraty confirma morte de brasileiro na guerra da Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte do brasileiro André Luis Hack Bahi, de 44 anos de idade, na Ucrânia, na guerra com a Rússia. Bahi integrava as fileiras da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia.

Em nota, o Itamaraty informou que “mantém contato com familiares para prestar-lhes toda a assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.

No dia 3, a guerra na Ucrânia completou 100 dias. O período é marcado pela pior crise de refugiados e deslocados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com milhões de pessoas em fuga e milhares de mortos.