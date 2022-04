Tio Hugo: PRF apreende carga de cocaína que renderia até R$ 9 milhões aos traficantes

Um Toyota Corona, com placas da República do Paraguai, que transitava pela BR 386, chamou a atenção do efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizava fiscalização de combate à criminalidade na tarde da terça-feira (5/4).

Durante a abordagem, os agentes da PRF perceberam que o automóvel estava acompanhado de um Fiat Pálio emplacado no Brasil. Outra equipe de policiais rodoviários federais localizou o carro no pátio de um posto de combustíveis em Tio Hugo.

No porta-malas do Fiat Pálio, foram encontrados diversos tabletes de cocaína, totalizando 52 quilos. Após fracionada e comercializada, a droga poderia render até R$ 9 milhões aos traficantes.

Dois homens – um de 40 e outro de 47 anos – acabaram presos. De acordo com a PRF, eles são brasileiros, mas residem no Paraguai. Os entorpecentes e os veículos foram encaminhados à Polícia Federal para o registro da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.