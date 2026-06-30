Terça, 30 de Junho de 2026
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governança influencia resultados da inovação nas empresas

Especialista afirma que processos, métricas e tomada de decisão estruturada são fatores para transformar iniciativas de inovação em resultados para...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 11h10
Governança influencia resultados da inovação nas empresas
Divulgação / Lean X

O avanço do Brasil nos indicadores globais de inovação contrasta com um desafio recorrente enfrentado por empresas: transformar iniciativas inovadoras em resultados consistentes. Segundo a edição de 2025 do Índice Global de Inovação (IGI), da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Brasil ocupa a 52ª posição entre as economias avaliadas, mantendo a liderança na América Latina e acumulando um avanço de 20 posições desde 2015.

Apesar da evolução do ambiente de inovação, especialistas apontam que a implementação de projetos corporativos ainda enfrenta obstáculos relacionados à gestão e ao acompanhamento das iniciativas. De acordo com Bruno Dietrich Bicca, cofundador da Origin Inovação, empresa brasileira especializada no desenvolvimento de fundo de investimentos em startups e programas de inovação para médias e grandes corporações, a governança é um dos fatores que contribuem para que projetos avancem além da fase experimental.

"A governança conecta inovação à estratégia da empresa. Ela estabelece quem toma decisões, quais critérios serão utilizados para aprovar investimentos, como os projetos serão acompanhados e em que momento uma iniciativa deve avançar ou ser encerrada", afirma.

Segundo Bicca, é comum que empresas invistam em programas de inovação, como hackathons, provas de conceito e parcerias com startups, mas encontrem dificuldades para mensurar os resultados obtidos.

"Quando as iniciativas não possuem responsáveis definidos, critérios objetivos de avaliação e conexão com os desafios do negócio, o risco é que o entusiasmo inicial não se traduza em impacto para a empresa", explica.

O especialista destaca ainda que inovação e operação possuem características distintas. Enquanto as atividades operacionais priorizam previsibilidade e eficiência, projetos inovadores dependem de experimentação, velocidade e aprendizado contínuo. Por esse motivo, algumas organizações adotam estruturas específicas para conduzir programas de inovação, com processos, orçamento e indicadores próprios.

Entre as práticas apontadas por Bicca para fortalecer a governança da inovação estão a definição de desafios estratégicos antes da busca por soluções tecnológicas, a criação de uma tese de inovação alinhada aos objetivos da empresa, a formação de comitês com poder de decisão e o acompanhamento contínuo dos resultados dos projetos.

"Mais do que investir em tecnologia, é importante criar mecanismos que conectem experimentação, tomada de decisão e geração de resultados para o negócio. Sem uma estrutura de governança, iniciativas inovadoras tendem a consumir recursos sem produzir impactos relevantes", conclui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Magnific
Tecnologia Há 9 minutos

Ekantika e Alliah querem destravar uso corporativo da IA

Para os gestores de empresas, o principal diferencial da Alliah é a segurança da informação. Atualmente, no modelo de "uso comum" de IA pelas equip...

 Boldfy
Tecnologia Há 46 minutos

Marketing B2B coloca colaboradores como porta-vozes de marca

Com o comprador B2B decidindo sozinho e o LinkedIn redistribuindo alcance das páginas de empresa para os perfis de pessoas, ganha força o Team-Led ...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Projeto fraudes telefônicas amplia debate sobre chamadas

Projeto financiado pelo Ministério das Comunicações para combater fraudes telefônicas reforça a importância da autenticação de chamadas nas comunic...

 Divulgação/Nakata
Tecnologia Há 3 horas

Diferenças de funcionamento de amortecedor com mola interna

A Nakata descreve o amortecedor com mola interna como solução que combina mola suplementar integrada ao sistema hidráulico, proporcionando maior co...

 Person Consultoria feito por IA
Tecnologia Há 3 horas

Fluxo de caixa organizado evita endividamento de empresas

Organizar entradas e saídas de capital aumenta a previsibilidade financeira das empresas brasileiras e reduz a necessidade de empréstimos emergenci...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
0.54 km/h Vento
96% Umidade
100% (15.42mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
16°
Sexta
14°
Sábado
20° 11°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

Ekantika e Alliah querem destravar uso corporativo da IA
Economia Há 9 minutos

Boulos critica lobbies contra o fim da escala 6 por 1 e o Move Brasil
Senado Federal Há 9 minutos

Avança restrição a ultraprocessados nas cantinas escolares
Geral Há 9 minutos

Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP
Regras Eleitorais Há 28 minutos

Apresentadores pré-candidatos devem se afastar do rádio e da televisão até nesta terça-feira (30)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,08%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 319,667,95 -3,18%
Ibovespa
172,237,73 pts -0.56%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7052 (29/06/26)
09
55
63
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3722 (29/06/26)
02
03
05
06
09
10
11
12
13
14
15
17
19
20
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias