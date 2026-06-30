Termina nesta terça-feira o prazo para solicitar valores do antigo PIS/Pasep

Encerra-se nesta terça-feira (30) o prazo para solicitar o segundo lote de pagamentos dos valores remanescentes do antigo fundo PIS/Pasep. Os trabalhadores ou seus beneficiários que realizarem a solicitação dentro do prazo terão o pagamento previsto para o dia 27 de julho.

A consulta para verificar se há valores disponíveis pode ser feita por meio do site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS.

O antigo fundo PIS/Pasep reúne recursos de trabalhadores que tiveram vínculo empregatício entre os anos de funcionamento do programa. Para receber os valores, é necessário realizar a solicitação dentro do prazo estabelecido para o lote correspondente.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp