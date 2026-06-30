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Termina nesta terça-feira o prazo para solicitar valores do antigo PIS/Pasep

Quem fizer o pedido até esta terça (30) receberá o pagamento no dia 27 de julho; consulta pode ser feita pelo Repis Cidadão ou aplicativo do FGTS

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
30/06/2026 às 11h11
Termina nesta terça-feira o prazo para solicitar valores do antigo PIS/Pasep
(Foto: Reprodução)

Encerra-se nesta terça-feira (30) o prazo para solicitar o segundo lote de pagamentos dos valores remanescentes do antigo fundo PIS/Pasep. Os trabalhadores ou seus beneficiários que realizarem a solicitação dentro do prazo terão o pagamento previsto para o dia 27 de julho.

A consulta para verificar se há valores disponíveis pode ser feita por meio do site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS.

O antigo fundo PIS/Pasep reúne recursos de trabalhadores que tiveram vínculo empregatício entre os anos de funcionamento do programa. Para receber os valores, é necessário realizar a solicitação dentro do prazo estabelecido para o lote correspondente.

 

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